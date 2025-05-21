Кий, Щек и Хорив - миф или реальность: историк раскрыл правду об основании Киева

О чем идет речь в материале:
- Кто на самом деле основал Киев
- Откуда появился Кий, Щек, Хорив
Киев - город, в котором творится история. Его прошлое окутано легендами, сакральностью и тысячелетними корнями. Но является ли правдой рассказ о братьях Кия, Щека, Хорива и их сестре Лыбидь, которые якобы основали украинскую столицу. Об этом в видео "Сніданку з 1+1" рассказал историк Александр Алферов.
Главред выяснил Кий, Щек, Хорив - выдумка или нет.
Правдивая история об основании Киева - почему Киев назвали в честь старшего брата
По словам профессионального историка Александра Алферова, легенда о Кие и его братьях имеет не только мифологический, но и исторический подтекст.
"Реальность существования Кия подтверждает то, что сам город Киев носит имя в честь старшего брата Кия. И об основателе Кия не сомневались, что это была историческая персона", - отмечает эксперт.
Смотрите видео о том, кем был Кий из легенды об основании Киева:
В летописях фигурирует фигура мужчины из племени полян - Кия. Интересно, что не только русские источники, но и польские хроники упоминают Кия, Хорива и даже их потомков, которые, по свидетельствам, руководили городом еще с V века - задолго до появления династии Рюриковичей.
Каким был Киев во времена Киевской Руси
С самого основания Киев никогда не был просто поселением на Днепре. Это был центр княжества, религии, культуры и торговли.
"Киев был сакральной столицей... Центр наших князей, центр православной религии в целом на центрально-восточных рубежах Европы", - объясняет Александр Алферов.
Уже в VIII-IX веках Киев становится столицей Киевской Руси, а скандинавы называли Русь Гардарика - страной городов. Урбанизация, активная торговля, географическое расположение - все это способствовало тому, что Киев в XI-XII веках превратился в одну из крупнейших европейских столиц.
"Киев, по сути, был воротами огромной торговой артерии - пути "из варяг в греки"", - подчеркивает историк.
История Киева
Однако история Киева знала и времена уничтожения и кровопролития:
- 1169 год - ограбление Киева войсками Андрея Боголюбского;
- 1240 год - разрушение монголами;
- 1480-е - нападения татар;
- ХХ век - большевистский террор и уничтожение во время Второй мировой войны.
"В 1918 году российские большевики захватили Киев и устроили в городе террор, жертвами которого стали тысячи горожан", - напоминает Алферов.
Несмотря на многочисленные разрушения, Киев сохранил уникальные памятники, которые и сегодня свидетельствуют о его тысячелетней истории: Золотые ворота XI века, Софийский собор, Троицкую надвратную церковь, церковь Спаса на Берестове.
Легенды Киева
Кроме реальных фактов, Киев окутан мистическими преданиями.
"Киевляне верили, что Киев - это руины Трои. Что в Софийском соборе находится "пробка от Мирового моря", и если ее открыть - будет второй потоп", - делится Алферов.
Известны и рассказы о шести возвышенностях в городе, связанные с оккультными событиями, а также гоголевское упоминание о ведьмах на Подоле.
Сколько столиц было в Украине
Историк отмечает, что несмотря на изменения политической ситуации, именно Киев был и остается сердцем Украины.
"Украина имела несколько столиц. Во времена Гетманщины - Глухов, Батурин, под советской оккупацией - Харьков. Однако именно Киев всегда был и есть тем златоверхим городом, где ежесекундно творится новая история", - заключает Александр Алферов.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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