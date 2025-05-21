Кий, Щек и Хорив - миф или реальность: историк раскрыл правду об основании Киева

Киев - город легенд и величественной истории, где правда тесно переплетается с преданиями о его основателях Кие, Щеке, Хориве и Лыбедь, указывает историк.

https://glavred.info/life/kiy-shchek-i-horiv-mif-ili-realnost-istorik-raskryl-pravdu-ob-osnovanii-kieva-10665590.html Ссылка скопирована

Кий, Щек и Хорив - миф или реальность - правда об основании Киева / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кто на самом деле основал Киев

Откуда появился Кий, Щек, Хорив

Киев - город, в котором творится история. Его прошлое окутано легендами, сакральностью и тысячелетними корнями. Но является ли правдой рассказ о братьях Кия, Щека, Хорива и их сестре Лыбидь, которые якобы основали украинскую столицу. Об этом в видео "Сніданку з 1+1" рассказал историк Александр Алферов.

Главред выяснил Кий, Щек, Хорив - выдумка или нет.

Правдивая история об основании Киева - почему Киев назвали в честь старшего брата

По словам профессионального историка Александра Алферова, легенда о Кие и его братьях имеет не только мифологический, но и исторический подтекст.

"Реальность существования Кия подтверждает то, что сам город Киев носит имя в честь старшего брата Кия. И об основателе Кия не сомневались, что это была историческая персона", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, кем был Кий из легенды об основании Киева:

В летописях фигурирует фигура мужчины из племени полян - Кия. Интересно, что не только русские источники, но и польские хроники упоминают Кия, Хорива и даже их потомков, которые, по свидетельствам, руководили городом еще с V века - задолго до появления династии Рюриковичей.

Каким был Киев во времена Киевской Руси

С самого основания Киев никогда не был просто поселением на Днепре. Это был центр княжества, религии, культуры и торговли.

"Киев был сакральной столицей... Центр наших князей, центр православной религии в целом на центрально-восточных рубежах Европы", - объясняет Александр Алферов.

Уже в VIII-IX веках Киев становится столицей Киевской Руси, а скандинавы называли Русь Гардарика - страной городов. Урбанизация, активная торговля, географическое расположение - все это способствовало тому, что Киев в XI-XII веках превратился в одну из крупнейших европейских столиц.

"Киев, по сути, был воротами огромной торговой артерии - пути "из варяг в греки"", - подчеркивает историк.

История Киева

Однако история Киева знала и времена уничтожения и кровопролития:

1169 год - ограбление Киева войсками Андрея Боголюбского;

1240 год - разрушение монголами;

1480-е - нападения татар;

ХХ век - большевистский террор и уничтожение во время Второй мировой войны.

"В 1918 году российские большевики захватили Киев и устроили в городе террор, жертвами которого стали тысячи горожан", - напоминает Алферов.

Несмотря на многочисленные разрушения, Киев сохранил уникальные памятники, которые и сегодня свидетельствуют о его тысячелетней истории: Золотые ворота XI века, Софийский собор, Троицкую надвратную церковь, церковь Спаса на Берестове.

Легенды Киева

Кроме реальных фактов, Киев окутан мистическими преданиями.

"Киевляне верили, что Киев - это руины Трои. Что в Софийском соборе находится "пробка от Мирового моря", и если ее открыть - будет второй потоп", - делится Алферов.

Известны и рассказы о шести возвышенностях в городе, связанные с оккультными событиями, а также гоголевское упоминание о ведьмах на Подоле.

Сколько столиц было в Украине

Историк отмечает, что несмотря на изменения политической ситуации, именно Киев был и остается сердцем Украины.

"Украина имела несколько столиц. Во времена Гетманщины - Глухов, Батурин, под советской оккупацией - Харьков. Однако именно Киев всегда был и есть тем златоверхим городом, где ежесекундно творится новая история", - заключает Александр Алферов.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред