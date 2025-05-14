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Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Юрий Берендий
14 мая 2025, 05:06
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Действительно ли выгодно сажать картофель самому, или дешевле просто купить - фермер из Закарпатья развенчивает популярный миф цифрами и фактами.
Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит
Дешевле купить картошку или выращивать - объяснение удивит / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Выгодно ли сажать картофель на продажу
  • Сколько стоит картофель для посадки
  • Сколько можно собрать картофеля с 10 соток

Выращивание картофеля для собственного потребления в Украине может оказаться не таким выгодным, как кажется на первый взгляд.

Главред выяснил, дешевле купить картошку в магазине или выращивать самому.

Сколько сажать картошки - сколько картошки нужно человеку, чтобы прокормиться в течение года

"По госстандарту на одного человека в год хватает 120 кг картофеля. Если мы рассматриваем семейную пару, это до 240 кг картофеля в год. Включая различные блюда, даже вареники. Рыночная стоимость 30 гривен за килограмм. Итого это 7200 гривен", - указывает директор фермерского хозяйства "Наши Овощи" из Закарпатья Олег Грознов в видео в Facebook.

Сколько стоит вырастить картофель самостоятельно

Олег Грознов подробно рассказал о затратах на выращивание картофеля на площади 10 соток, что обеспечит годовую потребность семейной пары (примерно 240 кг):

  • Вспашка: около 600 грн
  • Удобрения: примерно 1000 грн
  • Семенной картофель: от 1000 до 2000 грн
  • Посадка, окучивание, вспашка: около 1000 грн (чисто на обед, перекус, поесть, что-то выпить)
  • Обработка от вредителей: от 500 до 1000 грн
  • Полив: от 500 грн и более
  • Выкапывание и хранение: собственноручно

Общие расходы составляют от 6400 грн, не учитывая затрат на собственный труд и возможные медицинские расходы из-за физической нагрузки.

"Если же вы все делали сами, обязательно добавьте сюда расходы на мази для натирания, уколы, массажи? таблетки и другие медицинские штучки. Ведь я знаю, как это оно хватает спину после тех мешков и после той лопаты. Поэтому также нужно решить, ты все-таки фермер или ты пациент. Для меня вывод такой. Выращивание картофеля для себя - это то же самое, что голыми руками дома начать мастерить автомобиль. Теоретически можно, но дешевле просто купить. Вывод простой - купите себе 250 кг картофеля в год и не стойте раком на том огороде целое лето", - отмечает Грознов.

Кто такой Олег Грозов

Олег Грозов - профессиональный фермер из Закарпатья, директор фермерского хозяйства "Наши Овощи". Имея многолетний опыт в сельском хозяйстве, он специализируется на выращивании овощей, в частности картофеля, и активно делится своими знаниями и практическими советами с общественностью. Его экспертные оценки базируются на реальных расчетах и практическом опыте, что делает его мнение ценным для тех, кто планирует заниматься собственным огородничеством.

Смотрите видео о том, какая себестоимость выращивания картофеля:

Какая цена посадки картофеля

"Украинцы не привыкли вести бухгалтерию того, что производят и продают. Ручной труд же никто не считает, сколько стоит норма час ручного труда. Потому что если бы это было в Европе, то эта картошка была бы бриллиантовая, ну будем откровенны", - говорит экономист Олег Пенздзин в комментарии для "ТСН".

Как говорится в сюжете, в целом за год украинцы собирают собирают 18 миллиардов тонн картофеля.

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит
Фото: скриншот

"Два процента из этого - предприятия, остальное - с огородов крестьян. Шесть миллиардов тонн мы съедаем. В среднем приходится по 150 килограммов клубней на человека. Еще шесть - это семенной материал на следующий год и немного перепадает скоту. А третья часть из-за ненадлежащего хранения портится в погребах", - отмечают журналисты.

Смотрите видео о том, что выгоднее - выращивать картофель самому или купить в супермаркете:

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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