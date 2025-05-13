Рекордный урожай гарантирован: какие сорта картошки нужно высаживать в мае

Главное:
- В последний месяц весны еще не поздно успеть высадить картофель
- Сразу несколько сортов картофеля можно сажать в мае
Даже если вы еще не успели посадить картошку, а на дворе уже середина мая, переживать не стоит. Ведь в последний месяц весны еще не поздно успеть высадить любимый корнеплод.
Однако будьте внимательны, ведь есть сразу несколько сортов картофеля, которые можно сажать в этом месяце, чтобы получить хороший урожай. Эти сорта устойчивы к болезням, дают стабильные результаты и хорошо хранятся, пишет издание На пенсии.
Ривьера
Картофель сорта Ривьера не боится жаркой погоды и устойчив к вирусным заболеваниям, в том числе к фитофторозу. Даже при посадке в мае можно рассчитывать на достойный урожай — до семи клубней с одного куста.
Аризона
Это среднеспелый сорт с высокой урожайностью. Созревает примерно за 80–90 дней. Обладает отличными вкусовыми качествами и популярен среди огородников.
Пикассо
Сорт средней позднеспелости, который стабильно даёт щедрый урожай. Хорошо противостоит основным болезням картофеля, в том числе фитофторозу.
Рудольф
Картофель Рудольф — сорт с насыщенно-красной кожурой и округлой формой клубней. Среднепоздний, вкусный и урожайный.
Белла Роса
Ранний сорт, который созревает всего за 45–55 дней. Не боится жары, устойчив к ряду заболеваний, таких как мозаика, фитофтороз и нематода. Клубни вкусные и не развариваются при варке.
Оптимальные даты для посадки картофеля в мае
По данным лунного календаря, оставшиеся наиболее благоприятные дни для посадки в этом месяце:
- 17 мая;
- 21 мая;
- 22 мая;
- 25 мая;
- 29 мая;
- 30 мая.
Смотрите видео - когда высаживать картофель:
Чтобы получить хороший урожай картошки, важно правильно определить время посадки, учитывая погодные условия, тип почвы и народные приметы. Как говорят эксперты YouTube-канала Погода UA, главное правило успешной посадки картофеля – это правильная температура почвы.
Семенной картофель прорастает лучше всего при температуре +7…+10°C на глубине 10 см. Если высадить клубни в холодную почву (ниже +5°C), они могут загнить или прорастать очень медленно.
Народные приметы и погодные условия:
Кроме температуры почвы, существуют народные приметы, которые помогают определить удачное время для посадки:
- Если на берегу появились первые листочки – можно сажать картошку.
- Когда начинает цвести черемуха – это сигнал, что почва хорошо прогрелась.
- Если ночи стали теплыми и нет угрозы заморозкам – пора браться за работу.
Также важно следить за прогнозами погоды. Если после потепления ожидается резкое похолодание или заморозки, лучше немного подождать с посадкой, чтобы не подвергать растения стресс, добавили эксперты.
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