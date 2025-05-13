Рекордный урожай гарантирован: какие сорта картошки нужно высаживать в мае

Есть сразу несколько сортов картофеля, которые можно сажать в мае, чтобы получить хороший урожай.

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Картофель сорта Ривьера не боится жаркой погоды / Коллаж: Главред, Фото Pixabay/Couleur, Pixabay/Ehrecke

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В последний месяц весны еще не поздно успеть высадить картофель

Сразу несколько сортов картофеля можно сажать в мае

Даже если вы еще не успели посадить картошку, а на дворе уже середина мая, переживать не стоит. Ведь в последний месяц весны еще не поздно успеть высадить любимый корнеплод.

Однако будьте внимательны, ведь есть сразу несколько сортов картофеля, которые можно сажать в этом месяце, чтобы получить хороший урожай. Эти сорта устойчивы к болезням, дают стабильные результаты и хорошо хранятся, пишет издание На пенсии.

Ривьера

Картофель сорта Ривьера не боится жаркой погоды и устойчив к вирусным заболеваниям, в том числе к фитофторозу. Даже при посадке в мае можно рассчитывать на достойный урожай — до семи клубней с одного куста.

Аризона

Это среднеспелый сорт с высокой урожайностью. Созревает примерно за 80–90 дней. Обладает отличными вкусовыми качествами и популярен среди огородников.

/ инфографика: Главред

Пикассо

Сорт средней позднеспелости, который стабильно даёт щедрый урожай. Хорошо противостоит основным болезням картофеля, в том числе фитофторозу.

Рудольф

Картофель Рудольф — сорт с насыщенно-красной кожурой и округлой формой клубней. Среднепоздний, вкусный и урожайный.

Белла Роса

Ранний сорт, который созревает всего за 45–55 дней. Не боится жары, устойчив к ряду заболеваний, таких как мозаика, фитофтороз и нематода. Клубни вкусные и не развариваются при варке.

Оптимальные даты для посадки картофеля в мае

По данным лунного календаря, оставшиеся наиболее благоприятные дни для посадки в этом месяце:

17 мая;

21 мая;

22 мая;

25 мая;

29 мая;

30 мая.

Смотрите видео - когда высаживать картофель:

Чтобы получить хороший урожай картошки, важно правильно определить время посадки, учитывая погодные условия, тип почвы и народные приметы. Как говорят эксперты YouTube-канала Погода UA, главное правило успешной посадки картофеля – это правильная температура почвы.

Семенной картофель прорастает лучше всего при температуре +7…+10°C на глубине 10 см. Если высадить клубни в холодную почву (ниже +5°C), они могут загнить или прорастать очень медленно.

Народные приметы и погодные условия:

Кроме температуры почвы, существуют народные приметы, которые помогают определить удачное время для посадки:

Если на берегу появились первые листочки – можно сажать картошку.

Когда начинает цвести черемуха – это сигнал, что почва хорошо прогрелась.

Если ночи стали теплыми и нет угрозы заморозкам – пора браться за работу.

Также важно следить за прогнозами погоды. Если после потепления ожидается резкое похолодание или заморозки, лучше немного подождать с посадкой, чтобы не подвергать растения стресс, добавили эксперты.

Ранее Главред писал о том, когда можно сажать клубнику. Весна является идеальным временем для высадки клубники. За лето растения успеют укрепиться, набрать силу, пережить зиму более успешно и начать активно плодоносить уже в следующем сезоне.

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