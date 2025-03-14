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Когда можно сажать клубнику: неожиданная хитрость гарантирует урожай

Алексей Тесля
14 марта 2025, 17:35
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Когда лучше сажать клубнику в Украине - когда не поздно сажать клубнику.
клубника
Как правильно посадить клубнику / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Pexels, Pexels/Mark Stebnicki

Важно:

  • Как и когда высаживать клубнику
  • Как ухаживать за клубникой

Весна является идеальным временем для высадки клубники. За лето растения успеют укрепиться, набрать силу, пережить зиму более успешно и начать активно плодоносить уже в следующем сезоне.

А если весенняя высадка пройдет неудачно, всегда есть возможность заменить слабые кустики. Клубника очень требовательна к условиям выращивания. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Где высаживать клубнику

Её рекомендуется высаживать на участках, которые:

  • хорошо освещены;
  • имеют качественный дренаж;
  • защищены от холодного ветра;
  • обладают лёгкой и рыхлой почвой (например, питательные супеси или чернозём);
  • имеют уровень кислотности, приближённый к нейтральному.
Когда пересаживать кусты ягод инфографика
/ Главред

Как и когда высаживать клубнику

Чтобы получить богатый урожай, крайне важно использовать качественную рассаду. Самые сильные розетки и усы можно найти ранней весной или в конце лета, когда температура умеренная, а уровень влаги достаточный.

Таким образом, наиболее благоприятное время для посадки клубники — с середины апреля до середины мая, а также с конца июля до середины сентября.

Посадка обычных и ремонтантных сортов клубники проводится с апреля по начало июня, с учетом климатических особенностей региона. Ключевое условие – стабильная теплая погода. Укоренившиеся растения способны пережить заморозки, однако для недавно высаженной рассады они представляют серьезную опасность.

Условия для высаживания клубники

Если участок находится в открытой, ветреной местности или в районе с малоснежными зимами, посадку лучше отложить на весну. Это даст кустам возможность укрепиться за летний период. Такой подход также подойдет новичкам, впервые занимающимся посадкой клубники.

Весенняя посадка проводится, когда почва прогреется до +10°C и минует угроза ночных заморозков. Обычно это середина или конец апреля. Посадка под агроволокно возможна уже в начале апреля.

Важно помнить: если планируется посадка весной, то перекопку участка нужно выполнять осенью предыдущего года. После этого следует подготовить грядки для высадки растений.

Как ухаживать за клубникой

Клубнике требуется особый уход при посадке. Использование удобрений и подкормок значительно ускорит рост культуры. На каждый квадратный метр земли рекомендуется внести:

  • калийную соль – 60 г;
  • суперфосфат – 100 г;
  • компост – 3 кг;
  • азотные удобрения – 50 г.

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Клубника - это ягода или фрукт?

В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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