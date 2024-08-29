Из 1 куста - 4: как легко и быстро размножить черную смородину осенью

Мы рассмотрим, как получить отросток от куста смородины, быстро укоренить черенки и какие шаги предпринять для успешного размножения.

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Как легко и быстро размножить черную смородину осень / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Осень – идеальное время для размножения черной смородины черенками. Этот метод позволяет получить новые здоровые кусты, сохраняя все ценные качества материнского растения.

Мы рассмотрим, как получить отросток от куста смородины, быстро укоренить черенки и какие шаги предпринять для успешного размножения.

Выбор и подготовка черенков

Для размножения черной смородины выбирайте молодой, здоровый куст, который хорошо плодоносит. С этого куста срежьте однолетний побег, который хорошо вызрел, советует портал На пенсии.

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Разрежьте его на части так, чтобы каждая имела по четыре почки. Нижний срез делайте косым непосредственно под почкой, а верхний – поперечным, примерно на 2 см выше верхней почки. Не используйте верхушечную часть побега, так как такие черенки хуже приживаются.

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Почва и удобрения

Правильная подготовка почвы – ключ к успешному укоренению черенков. Почва должна быть перекопана и удобрена. Для органического удобрения подойдет перегной или компост, а из минеральных удобрений предпочтительнее фосфорные и калийные. Свежий навоз использовать не рекомендуется, так как он может нанести вред молодым растениям.

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Посадка черенков

Черенки черной смородины следует сажать наклонно под углом около 45 градусов. Оставьте над поверхностью почвы одну почку, направленную вверх. Расстояние между черенками должно быть около 15 см. Даже если вам нужен всего один саженец, посадите несколько черенков, чтобы выбрать самый сильный. Почву вокруг черенка необходимо уплотнить и обильно полить.

Уход за черенками

После посадки черенки черной смородины требуют регулярного ухода. Весной на черенках появятся молодые побеги. В этот период растения нужно подкормить азотным удобрением для стимуляции роста. К осени укоренившиеся черенки можно пересадить на постоянное место.

Можно ли укоренить черенки смородины в воде?

Это возможно, но укоренение в почве дает более надежные результаты. Черенки, укорененные в воде, могут пострадать при пересадке в грунт из-за резкой смены условий.

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