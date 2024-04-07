Зачем нужно поливать смородину кипятком - инструкция от опытного садовода

С приходом весны у многих людей возникают важные задачи в саду, среди которых обработка ягодных кустов, включая смородину. Один из старых, но проверенных методов защиты этого растения - полив кустов кипятком.
Когда надо поливать кипятком смородину?
Для максимальной эффективности процедуры ошпаривания кипятком, следует проводить её в период, когда черная смородина еще не проснулась, и почки на кусте только начинают наливаться соком.
Какая польза от смородины?
Она укрепляет иммунитет, уничтожает болезнетворные бактерии, снимает жар и боль, ускоряет выздоровление. Пектины, входящие в состав смородины, связывают токсины, тяжелые металлы и радионуклиды, устраняют интоксикацию организма, что позволяет повысить эффективность лечения при отравлениях.
Оптимальное время для этого - конец февраля или начало марта. Это позволяет предотвратить повреждение растения и добиться максимального эффекта от обработки.
Зачем поливать кусты кипятком?
Кипяток - это экологически безопасный способ защиты смородины от вредителей и паразитов. Обработка кустов кипятком помогает предотвратить поражение тлей, клещами, защищает растения от муравьев и увеличивает их иммунитет к грибковым заболеваниям, говорит автор YouTube-канала "Дім та присадибна ділянка".
Этот метод также способствует оздоровлению кустов, повышает их устойчивость к негативным внешним факторам и стимулирует "внутреннюю защиту" растения.
Как правильно обработать кусты смородины кипятком?
Перед обработкой следует обрезать сухие и безжизненные ветки смородины. Затем куст нужно подвязать, чтобы облегчить процесс ошпаривания. Рекомендуется также покрыть землю вокруг куста, чтобы избежать повреждения корней.
Подготовьте ведро с горячей водой температурой от 70°C до 80°C. Ошпаривание проводится лейкой, равномерно обливая ветви сверху вниз. Процедуру необходимо провести быстро, чтобы не повредить растение. Для обработки 2-3 взрослых кустов потребуется примерно 1 ведро кипятка.
Смотрите видео о том, как поливать смородину кипятком:
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