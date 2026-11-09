Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 17:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как правильно взбивать яйца для яичницы? Четыре опытных повара объяснили, почему отдают предпочтение венчику и можно ли приготовить нежное блюдо с помощью вилки.
Как взбивать яйца
Как взбивать яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему повара выбирают венчик
  • Как правильно взбивать яйца
  • Подходит ли для этого вилка

Приготовление яичницы кажется одним из самых простых кулинарных дел. Однако даже такое привычное блюдо требует внимания к деталям, если хочется получить нежную текстуру и насыщенный вкус. Один из важных нюансов - способ взбивания яиц перед приготовлением. Одни повара выбирают вилку, другие отдают предпочтение венчику. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет Blikk.hu, четыре опытных кулинара поделились своими рекомендациями и объяснили, какой инструмент помогает лучше всего приготовить яичную смесь. Большинство из них склоняются к венчику, ведь он позволяет тщательно смешать белки с желтками и насытить смесь воздухом.

видео дня

Почему для взбивания яиц лучше использовать венчик

Разработчик рецептов и гастрономический автор Крис Осборн объясняет, что венчик помогает добиться однородной консистенции. Это важно, поскольку белки и желтки при нагревании ведут себя по-разному. Если они недостаточно хорошо перемешаны, готовое блюдо может иметь неравномерную текстуру.

Кроме того, во время взбивания венчик захватывает воздух и образует в яичной смеси мелкие пузырьки. Благодаря этому яичница получается более воздушной и нежной.

Шеф-повар Энн Вульф также отдаёт предпочтение венчику, особенно его компактным мини-версиям. По её словам, таким инструментом можно быстро и равномерно смешать яйца, одновременно насытив их воздухом. Это помогает получить текстуру, характерную для блюд ресторанного уровня.

Автор нескольких кулинарных книг Коко Моранте тоже рекомендует использовать венчик. Он позволяет быстро и тщательно взбить яйца, а после приготовления его легко мыть. Кулинар считает этот инструмент полезным не только для яичницы, но и для многих других блюд.

Видео о том, как приготовить омлет на сковороде, можно посмотреть здесь:

Можно ли взбивать яйца обычной вилкой

Несмотря на преимущества венчика, не все повара считают его незаменимым. Сара Бет Таннер, представительница бренда Pete & Gerry's Eggs, отдаёт предпочтение обычной вилке. Она объясняет свой выбор тем, что этот столовый прибор проще мыть после использования.

По мнению кулинара, гораздо важнее инструмента являются правильная техника и температура приготовления. Яйца нужно тщательно перемешать независимо от того, чем именно их взбивают.

Обычно на это хватает 15–25 секунд. За это время белок и желток должны полностью соединиться, а в смеси не должно остаться заметных белых полосок.

Срок хранения яиц инфографика
Срок хранения яиц инфографика / Главред

Для приготовления удачной яичницы можно использовать как венчик, так и вилку. Первый инструмент помогает быстрее насытить смесь воздухом, но и вилка справится с задачей при условии правильного взбивания. Главное - добиться однородной консистенции, чтобы готовое блюдо получилось лёгким и нежным.

Читайте также:

Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
яйца интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:24Политика
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

16:04Экономика
Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

Последние новости

17:58

"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

17:58

Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

17:26

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

17:23

Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

17:15

Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027Видео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
17:13

Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

16:57

В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитростьВидео

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

Реклама
16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:23

"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

16:21

Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

16:09

Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

16:04

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

15:58

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

15:30

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

15:14

Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" — чем закончилось выступлениеВидео

15:08

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

Реклама
15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налетВидео

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

13:55

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

13:50

Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

13:44

Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

13:22

Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

13:16

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:15

"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

13:12

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать

13:11

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:10

Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слеталисьВидео

12:50

Главная ошибка в ресторане: куда нельзя класть салфетку по этикету

12:36

Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

12:29

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

12:23

Волочкова приняла жесткое решение в отношении родной дочери

12:10

Что будет с Украиной без поддержки США: названы три самых уязвимых места

Реклама
12:05

Облегчение наступит неожиданно: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

12:01

РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

12:00

Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябреВидео

11:48

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

11:40

Китайский гороскоп на завтра, 10 ноября: Кроликам - друзья, Обезьянам - здоровье

11:37

Конденсат больше не будет беспокоить: чем натереть окна перед наступлением холодов

11:34

Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные

11:13

Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

11:06

ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

10:56

"Не кормят": сын Сумской ошеломил звездную маму похудением на 35 кг

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять