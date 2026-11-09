Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

Как правильно взбивать яйца для яичницы? Четыре опытных повара объяснили, почему отдают предпочтение венчику и можно ли приготовить нежное блюдо с помощью вилки.

https://glavred.info/life/bilshist-robit-ce-nepravilno-chim-naspravdi-treba-zbivati-yaycya-10810673.html Ссылка скопирована

Как взбивать яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему повара выбирают венчик

Как правильно взбивать яйца

Подходит ли для этого вилка

Приготовление яичницы кажется одним из самых простых кулинарных дел. Однако даже такое привычное блюдо требует внимания к деталям, если хочется получить нежную текстуру и насыщенный вкус. Один из важных нюансов - способ взбивания яиц перед приготовлением. Одни повара выбирают вилку, другие отдают предпочтение венчику. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет Blikk.hu, четыре опытных кулинара поделились своими рекомендациями и объяснили, какой инструмент помогает лучше всего приготовить яичную смесь. Большинство из них склоняются к венчику, ведь он позволяет тщательно смешать белки с желтками и насытить смесь воздухом.

видео дня

Почему для взбивания яиц лучше использовать венчик

Разработчик рецептов и гастрономический автор Крис Осборн объясняет, что венчик помогает добиться однородной консистенции. Это важно, поскольку белки и желтки при нагревании ведут себя по-разному. Если они недостаточно хорошо перемешаны, готовое блюдо может иметь неравномерную текстуру.

Кроме того, во время взбивания венчик захватывает воздух и образует в яичной смеси мелкие пузырьки. Благодаря этому яичница получается более воздушной и нежной.

Шеф-повар Энн Вульф также отдаёт предпочтение венчику, особенно его компактным мини-версиям. По её словам, таким инструментом можно быстро и равномерно смешать яйца, одновременно насытив их воздухом. Это помогает получить текстуру, характерную для блюд ресторанного уровня.

Автор нескольких кулинарных книг Коко Моранте тоже рекомендует использовать венчик. Он позволяет быстро и тщательно взбить яйца, а после приготовления его легко мыть. Кулинар считает этот инструмент полезным не только для яичницы, но и для многих других блюд.

Видео о том, как приготовить омлет на сковороде, можно посмотреть здесь:

Можно ли взбивать яйца обычной вилкой

Несмотря на преимущества венчика, не все повара считают его незаменимым. Сара Бет Таннер, представительница бренда Pete & Gerry's Eggs, отдаёт предпочтение обычной вилке. Она объясняет свой выбор тем, что этот столовый прибор проще мыть после использования.

По мнению кулинара, гораздо важнее инструмента являются правильная техника и температура приготовления. Яйца нужно тщательно перемешать независимо от того, чем именно их взбивают.

Обычно на это хватает 15–25 секунд. За это время белок и желток должны полностью соединиться, а в смеси не должно остаться заметных белых полосок.

Срок хранения яиц инфографика / Главред

Для приготовления удачной яичницы можно использовать как венчик, так и вилку. Первый инструмент помогает быстрее насытить смесь воздухом, но и вилка справится с задачей при условии правильного взбивания. Главное - добиться однородной консистенции, чтобы готовое блюдо получилось лёгким и нежным.

Читайте также:

Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред