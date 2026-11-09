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Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 17:58
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Картофель быстро прорастает из-за неправильного хранения. Почему его нельзя хранить рядом с луком и где лучше всего хранить клубни, чтобы они дольше сохранялись.
Как хранить картофель
Как хранить картофель / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему картофель быстро пускает ростки
  • Где лучше хранить клубни
  • Какая упаковка поможет дольше сохранить свежесть

Картофель - один из самых популярных продуктов, который есть почти в каждом доме. Его варят, жарят, запекают и добавляют в различные блюда. Однако при длительном хранении возникает распространенная проблема: клубни начинают прорастать, сморщиваться или портиться. Часто причина кроется не в качестве приобретенного продукта, а в условиях, в которых его хранят. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Blikk.hu, правильное место и подходящая упаковка помогают дольше сохранять картофель свежим. В то же время некоторые привычные способы хранения могут ускорять появление ростков.

видео дня

Почему картофель начинает прорастать

Многие считают, что появление ростков свидетельствует о том, что картофель был неправильно выбран при покупке. Однако часто причина кроется именно в условиях хранения. Клубни чувствительны к окружающей среде, поэтому неподходящая температура и чрезмерное освещение могут ускорить прорастание.

Одно из распространенных заблуждений - хранить картофель рядом с луком. Эти овощи не следует хранить вместе: лук выделяет газообразные вещества, которые могут способствовать более быстрому порче картофеля. Также важно не допускать попадания света на клубни и не оставлять их в слишком тёплом месте.

Свет не только стимулирует прорастание, но и может вызвать позеленение картофеля. Такое изменение цвета свидетельствует о накоплении хлорофилла, а вместе с ним может расти и содержание гликоалкалоидов, в частности соланина. Позеленевшие, горькие или сильно проросшие клубни не следует употреблять в пищу.

Видео о том, как правильно хранить картофель, можно посмотреть здесь:

Где лучше всего хранить картофель

Многие хозяева хранят картофель в кладовой, считая это самым удобным вариантом. Однако не каждое такое помещение подходит для длительного хранения. Важно учитывать два основных фактора - освещение и температуру.

Традиционно картофель рекомендуют хранить в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте. В то же время холодильник также может быть вариантом для хранения. Раньше бытовало мнение, что низкая температура негативно влияет на состав клубней и делает их непригодными для приготовления. Однако современные рекомендации допускают хранение картофеля в холодильнике: охлаждение может замедлить прорастание и помочь дольше сохранить продукт.

Стоит учитывать, что низкая температура может изменять вкус картофеля из-за накопления сахаров. Это может повлиять на его цвет при жарке. Поэтому способ хранения лучше выбирать с учетом того, как именно планируется использовать клубни.

Как правильно хранить картофель в холодильнике

Важно не только выбрать место, но и позаботиться о правильной упаковке. Картофель рекомендуется хранить в бумажном или сетчатом пакете, обеспечивающем циркуляцию воздуха. Это помогает избежать накопления лишней влаги.

Обычные пластиковые пакеты для такого хранения не подходят. Из-за недостаточной вентиляции внутри может скапливаться конденсат, что создает благоприятные условия для размягчения клубней и появления плесени.

Не стоит также слишком плотно набивать пакет картофелем. Лучше оставить между клубнями достаточно места для циркуляции воздуха. Кроме того, продукт желательно держать подальше от других продуктов с сильным запахом, поскольку картофель может впитывать посторонние ароматы.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Как долго можно хранить картофель

Даже при правильных условиях картофель не будет оставаться свежим бесконечно. Со временем клубни могут терять упругость, менять вкус и начинать прорастать. Поэтому запасы следует регулярно проверять и использовать без длительных задержек.

Особое внимание следует обращать на мягкость, сморщивание, появление ростков и зеленых участков. Если картофель начал портиться, его нужно перебрать, а испорченные клубни выбросить.

Правильное хранение помогает дольше сохранить картофель свежим и уменьшить количество пищевых отходов. Для этого важно защищать его от света, поддерживать соответствующую температуру, обеспечить вентиляцию и не класть рядом с луком.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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