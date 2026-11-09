Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

О чём вы узнаете:
- Почему картофель быстро пускает ростки
- Где лучше хранить клубни
- Какая упаковка поможет дольше сохранить свежесть
Картофель - один из самых популярных продуктов, который есть почти в каждом доме. Его варят, жарят, запекают и добавляют в различные блюда. Однако при длительном хранении возникает распространенная проблема: клубни начинают прорастать, сморщиваться или портиться. Часто причина кроется не в качестве приобретенного продукта, а в условиях, в которых его хранят. Главред расскажет подробнее.
Как пишет венгерское издание Blikk.hu, правильное место и подходящая упаковка помогают дольше сохранять картофель свежим. В то же время некоторые привычные способы хранения могут ускорять появление ростков.
Почему картофель начинает прорастать
Многие считают, что появление ростков свидетельствует о том, что картофель был неправильно выбран при покупке. Однако часто причина кроется именно в условиях хранения. Клубни чувствительны к окружающей среде, поэтому неподходящая температура и чрезмерное освещение могут ускорить прорастание.
Одно из распространенных заблуждений - хранить картофель рядом с луком. Эти овощи не следует хранить вместе: лук выделяет газообразные вещества, которые могут способствовать более быстрому порче картофеля. Также важно не допускать попадания света на клубни и не оставлять их в слишком тёплом месте.
Свет не только стимулирует прорастание, но и может вызвать позеленение картофеля. Такое изменение цвета свидетельствует о накоплении хлорофилла, а вместе с ним может расти и содержание гликоалкалоидов, в частности соланина. Позеленевшие, горькие или сильно проросшие клубни не следует употреблять в пищу.
Видео о том, как правильно хранить картофель, можно посмотреть здесь:
Где лучше всего хранить картофель
Многие хозяева хранят картофель в кладовой, считая это самым удобным вариантом. Однако не каждое такое помещение подходит для длительного хранения. Важно учитывать два основных фактора - освещение и температуру.
Традиционно картофель рекомендуют хранить в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте. В то же время холодильник также может быть вариантом для хранения. Раньше бытовало мнение, что низкая температура негативно влияет на состав клубней и делает их непригодными для приготовления. Однако современные рекомендации допускают хранение картофеля в холодильнике: охлаждение может замедлить прорастание и помочь дольше сохранить продукт.
Стоит учитывать, что низкая температура может изменять вкус картофеля из-за накопления сахаров. Это может повлиять на его цвет при жарке. Поэтому способ хранения лучше выбирать с учетом того, как именно планируется использовать клубни.
Как правильно хранить картофель в холодильнике
Важно не только выбрать место, но и позаботиться о правильной упаковке. Картофель рекомендуется хранить в бумажном или сетчатом пакете, обеспечивающем циркуляцию воздуха. Это помогает избежать накопления лишней влаги.
Обычные пластиковые пакеты для такого хранения не подходят. Из-за недостаточной вентиляции внутри может скапливаться конденсат, что создает благоприятные условия для размягчения клубней и появления плесени.
Не стоит также слишком плотно набивать пакет картофелем. Лучше оставить между клубнями достаточно места для циркуляции воздуха. Кроме того, продукт желательно держать подальше от других продуктов с сильным запахом, поскольку картофель может впитывать посторонние ароматы.
Как долго можно хранить картофель
Даже при правильных условиях картофель не будет оставаться свежим бесконечно. Со временем клубни могут терять упругость, менять вкус и начинать прорастать. Поэтому запасы следует регулярно проверять и использовать без длительных задержек.
Особое внимание следует обращать на мягкость, сморщивание, появление ростков и зеленых участков. Если картофель начал портиться, его нужно перебрать, а испорченные клубни выбросить.
Правильное хранение помогает дольше сохранить картофель свежим и уменьшить количество пищевых отходов. Для этого важно защищать его от света, поддерживать соответствующую температуру, обеспечить вентиляцию и не класть рядом с луком.
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Об источнике: издание Blikk
Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
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