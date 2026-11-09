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Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Алена Кюпели
9 ноября 2026, 11:48
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Эти актеры-путинисты стали настоящими волками в овечьей шкуре.
Волки в овечьей шкуре - российские актеры
Волки в овечьей шкуре - российские актеры / Коллаж Главред, фото КП

Кратко:

  • Какие актеры снимались в Украине
  • Что они говорили после нападения России

До начала полномасштабной войны эти российские актеры были хорошо знакомы украинской аудитории. Они снимались в отечественных сериалах и фильмах, работали на украинских съемочных площадках, приезжали в Киев и находили здесь зрителей. Некоторые даже говорили о симпатии к Украине.

Однако после 24 февраля 2022 года их публичная позиция изменилась - или, по крайней мере, стала гораздо очевиднее. Одни поддержали российскую пропагандистскую риторику, другие выступили в поддержку российских военных, третьи заявили о готовности своих близких воевать против Украины.

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Главред рассказывает, что известно о шести российских актерах, которых украинские зрители когда-то хорошо знали по фильмам и сериалам.

Антон Батырев: от украинских съемок до поддержки российской пропаганды

Антон Батырев был одним из тех российских актеров, кто активно работал в Украине. Зрители знают его по сериалам "Ничто не случается дважды", "Обручка з рубіном" и другим телевизионным проектам. Он неоднократно приезжал на украинские съемочные площадки и успел стать узнаваемым лицом отечественного телевидения.

По информации украинского издания "24 Канал", до полномасштабного вторжения Батырев задумывался о получении украинского гражданства и критически высказывался о террористе Владимире Путине.

Батырев снимался с украинской актрисой Тышкевич
Батырев снимался с украинской актрисой Тышкевич / Фото Стархит

Но после 24 февраля 2022 года актер вернулся в Россию, поддержал проведение так называемой "СВО" и публично высказывался в поддержку РФ, из-за чего подвергся резкой критике со стороны бывших украинских коллег и партнеров (в частности, Тараса Цымбалюка и Андрея Фединчика).

Для зрителей, которые помнили Батырева по украинским сериалам, такая перемена стала неожиданной. Его прежняя связь с Украиной резко контрастировала с публичной позицией после начала полномасштабной войны.

Прохор Дубравин: работал в украинских проектах, но поддержал российскую армию

Еще один актер, который регулярно приезжал в Украину ради съемок, - Прохор Дубравин. Он участвовал в украинских кинопроектах и был знаком местной аудитории по телевизионным ролям.

После начала полномасштабного вторжения актер не выступил против действий России. Более того, как сообщал "24 Канал", Дубравин поддержал российскую оккупационную армию и позволял себе насмешливые высказывания об украинцах.

Прохор Дубравин пасся в Украине
Прохор Дубравин пасся в Украине / Фото Стархит

Таким образом, человек, который прежде работал на украинском рынке и пользовался популярностью у местной аудитории, после начала войны оказался на стороне страны-агрессора.

Федор Добронравов: любимый Иван Будько из "Сватов" поддержал российских военных

Федор Добронравов - один из самых узнаваемых актеров в этой подборке. Миллионы зрителей знали его по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", который снимался в Украине.

Однако отношения актера с Украиной были неоднозначными еще до полномасштабного вторжения. Добронравов посещал оккупированный Крым и делал публичные заявления, которые украинская сторона расценивала как антиукраинские. В 2017 году СБУ запретила ему въезд в Украину на три года. Позже, в 2019-м, суд отменил соответствующие решения.

Федор Добронравов
Федор Добронравов / скрин из видео

После начала полномасштабной войны актер продемонстрировал поддержку российских военнослужащих. 28 июня 2022 года он посетил военный госпиталь в Самаре, где проходили лечение участники вторжения в Украину. Добронравов общался с ранеными, желал им скорейшего выздоровления и рассказывал о собственной службе в Воздушно-десантных войсках.

Визит широко освещали российские СМИ. Для украинских зрителей, которые годами смотрели "Сватов" и ассоциировали актера с добродушным Иваном Будько, это стало еще одним свидетельством его публичной позиции.

Олеся Железняк: звезда "Сватов" повторяет кремлевские тезисы

Еще одна актриса, известная украинцам благодаря "Сватам", - Олеся Железняк. Она сыграла Ларису Буханкину и стала частью популярного телевизионного проекта.

После начала полномасштабной войны Железняк выступала с заявлениями в поддержку российской позиции. Она появлялась на российских пропагандистских площадках и высказывалась об Украине в духе кремлевской риторики.

В одном из таких выступлений актриса вспоминала прогулку по Крещатику, во время которой увидела американские флаги. Она связывала это с собственным представлением о происходивших в Украине событиях и задавалась вопросом, не так ли "приходит зло".

Железняк и ее
Железняк - оголтелая путинистка/ Фото 7Дней

Железняк также выражала недоумение из-за того, что украинцы не воспринимают Россию как "спасительницу", а называют ее страной-оккупантом.

Для актрисы, которая получила известность в том числе благодаря проекту, тесно связанному с украинским телевидением, такие заявления стали частью ее публичной позиции после 2022 года.

Станислав Бондаренко: родился в Украине, но своей родиной называет Россию

История Станислава Бондаренко отличается от историй других актеров. Он родился в городе Днепрорудное Запорожской области, однако еще в детстве переехал с семьей в Россию. Украинские зрители знают его по сериалам и мелодрамам, в том числе по проектам, которые снимались для украинского телевидения.

После начала полномасштабной войны Бондаренко не скрывал поддержки России. В интервью он прямо объяснил, почему не считает себя предателем Украины, несмотря на свое место рождения.

"Моя родина на данный момент - Российская Федерация, где я живу уже долгое время", - говорил актер.

Предатель Украины - Бондаренко
Предатель Украины - Бондаренко / Фото КП

Он также заявлял, что спокойно относится к критике со стороны украинцев, и высказывался о противостоянии Украины и России в пренебрежительном тоне.

Таким образом, Бондаренко публично обозначил свою позицию: несмотря на украинское происхождение, он связывает себя с Россией и поддерживает ее действия.

Наталия Антонова: гордится сыном, готовым отправиться на войну

Наталия Антонова знакома украинской аудитории по многочисленным фильмам и сериалам, в которых она снималась до полномасштабного вторжения. Актриса работала с украинскими режиссерами и неоднократно приезжала в Киев.

В августе 2023 года она дала интервью российскому телеведущему и оголтелому путинистку, лживому пропагандисту Борису Корчевникову, в котором рассказала о позиции своих сыновей по поводу войны.

По словам Антоновой, старший сын Артем заявил, что отправится воевать, если получит повестку. Младшие братья поддержали его решение. Сама актриса сказала, что сначала боялась отпускать сына, но затем назвала своих сыновей защитниками родины и добавила: "Мы вместе со своей страной".

Наталья Антонова поддерживает террориста Путина
Наталья Антонова поддерживает террориста Путина / Фото КП

Кроме того, Антонова рассказала, что прекратила общение с некоторыми актерами и режиссерами из Киева. Она объяснила это тем, что их публикации в социальных сетях наполнены агрессией.

Ее слова вызвали резонанс в украинских СМИ: актриса, которая годами работала с украинскими коллегами, публично поддержала позицию семьи, готовой участвовать в войне на стороне России.

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Главред ранее писал, что в начале 2000-х Снежана Онопко была одной из самых востребованных украинских моделей в мире. Ее снимали для Vogue, приглашали на показы Prada, Gucci и Louis Vuitton, а легендарный фотограф Стивен Майзель помог ей стать настоящей звездой высокой моды.

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О персоне: Федор Добронравов?

Федор Добронравов - советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.
В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.
В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.

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