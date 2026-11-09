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Дроны атаковали Кременчуг: семь раненых, среди них 16-летний подросток

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 08:18
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В многоэтажке и отеле вспыхнули пожары, спасатели вывели 15 человек
Атака на Полтавщину
Удар по Кременчугу - пожары в многоэтажке и отеле, 7 пострадавших / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Дроны РФ попали в жилой дом и отель в Кременчуге
  • Семь раненых, 16-летнего юношу госпитализировали
  • Ночью оккупанты атаковали Глобинскую общину

Российские ударные дроны вечером 8 ноября атаковали Кременчуг в Полтавской области. Семь человек получили травмы, среди них 16-летний подросток. Беспилотники попали в два места в городе, и на обеих локациях вспыхнули пожары, сообщает Полтавская ОГА.

Сильнее всех пострадал несовершеннолетний. О его состоянии глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич написал в Telegram вскоре после атаки.

видео дня

"По предварительной информации, тяжкие травмы получил 16-летний юноша. Его госпитализировали", - сообщил Дякивнич.

Позже число пострадавших выросло до семи, еще двоих человек доставили в медучреждения. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, где возник пожар. Другой поразил здание отеля, которое также охватил огонь.

Спасатели вывели из опасной зоны 15 человек

В ГСЧС сообщили, что под удар попали жилой массив в Кременчуге и частное предприятие в Кременчугском районе. Пожары возникли сразу на нескольких локациях.

Спасатели вывели из опасной зоны 15 жителей. Травмированным, в том числе подростку, оказывают помощь медики. Все очаги возгорания уже ликвидированы.

Ночью дрон поразил частный двор в Глобинской общине

Атаки на регион не прекратились и ночью 9 ноября. О новом ударе Дякивнич сообщил отдельным сообщением.

"В Глобинской общине Кременчугского района вражеский БпЛА поразил территорию частного домовладения", - написал глава ОГА.

Из-за попадания загорелась хозяйственная постройка. По предварительным данным, никто не пострадал.

  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA, ГСЧС

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: мнение эксперта

Вопрос возможного использования ядерного арсенала на Ближнем Востоке напрямую касается безопасности Украины. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"Безусловно, если, не дай Бог, США нанесут удар по Ирану ядерным оружием, Россия поступит аналогично. В Кремле давно рассуждают примерно так: "если НАТО может бомбить Югославию, то мы имеем право действовать так же", - предупреждает он.

Для Киева, по мнению эксперта, отсюда вытекает простая, хотя и неочевидная позиция в отношении Тегерана.

"Итак, нам может не нравиться иранский режим, но лучше бы всё-таки, чтобы не дошло до ядерного оружия. Ведь если ядерное оружие будет применено, следующей пострадавшей может оказаться Украина", - считает политолог.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, Украина переживет зиму, даже несмотря на угрозу массированных российских атак на критическую инфраструктуру. Москва рассчитывает спровоцировать в стране общественное недовольство и заставить украинцев пойти на уступки. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"Украина точно переживет эту зиму. Тяжело, но пройдет", - подчеркнул Буданов.

В ночь на 7 ноября РФ нанесла массированный удар по энергетике. В результате атаки были повреждены сети передачи электроэнергии от АЭС в Киев и центральные регионы. Без света тогда остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Движение было перекрыто в обоих направлениях.

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О персоне: Виталий Дякивнич

Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года.

Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики.

В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию.

Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года.

В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области.

С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька).

С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации.

В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва.

В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА.

С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области.

8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации.

Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.

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