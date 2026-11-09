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Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча

Мария Николишин
9 ноября 2026, 09:48
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Приедет ли российский диктатор на декабрьский саммит, пока неизвестно.
Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча
Мерц и Путин могут провести переговоры в Майами / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Главное:

  • Мерц не будет избегать разговора с Путиным на саммите G20 в Майами
  • Трамп пригласил Путина на саммит
  • Кремль до сих пор не подтвердил участие диктатора

Канцлер Германии Фридрих Мерц не будет отказываться от беседы с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот появится на саммите G20 в Майами в декабре. О своей готовности к такому контакту политик заявил во время публичного диалога с гражданами в немецком городе Хаген, сообщает Westfalenpost.

На встрече журналист поинтересовался у канцлера, может ли его личная встреча с кремлевским лидером состояться уже в конце года. Мерц напомнил, что страна-хозяйка саммита обладает определенными полномочиями в отношении состава участников.

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"Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина. Если он будет там, я не буду уклоняться от возможности провести с ним беседу", - заверил Мерц.

В то же время канцлер подчеркнул, что Москва до сих пор не подтвердила участие Путина в декабрьском мероприятии.

Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча
Какие страны входят в G20 / Инфографика: Главред

Как можно заставить Путина пойти на мир

Бывшая депутат Госдумы РФ, оперная певица и общественная деятельница Мария Максакова говорила, что надеяться на дипломатическую гибкость или здравый смысл российского руководства - дело бесполезное.

По её словам, остановить диктатора традиционными договоренностями уже невозможно, ведь со временем уровень его амбиций и оторванности от реальности только растёт.

"Чтобы привести его в чувство, нужно показать „дубину", направленную против него. Делирий Путина так долго не встречал сопротивления, что и то, чего он испугается, должно становиться всё больше. Того, чем его можно было напугать 10 лет назад, уже недостаточно, чтобы напугать его сегодня", - подчеркнула она.

Переговоры с Путиным - последние новости

Как сообщал Главред, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. По его мнению, у хозяина Белого дома достаточно инструментов, чтобы склонить Путина к личной встрече.

Кроме того, трехсторонняя встреча главы КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы страны-агрессора России, кремлевского диктатора Владимира Путина, может состояться в этом месяце в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

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О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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