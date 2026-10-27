Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

Переговоры с Путиным инициировали лидеры Финляндии и Норвегии.

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Путин провел переговоры с лидерами Европы - что обсудили по поводу Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые факты:

Стубб и Стёре обсудили с Путиным завершение войны в Украине

Переговоры состоялись по согласованию с Украиной

Зеленский обсуждает контакты европейских лидеров с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира. Контакт состоялся по согласованию с Украиной и был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби. Об этом сообщили в канцелярии президента Республики Финляндия в пресс-релизе от 27 октября 2026 года.

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Инициаторами разговора выступили Стубб и Стёре. Он стал продолжением контактов, начатых во время встречи лидеров 20 октября в Осло. Финский президент и норвежский премьер подчеркнули, что выступали от имени своих государств, а не Европы в целом.

Отдельной темой стала безопасность европейского региона и последствия российской агрессии для соседних с РФ стран. Стубб подчеркнул необходимость непосредственного диалога между сторонами конфликта.

"Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы - соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", - сказал президент Стубб.

Норвегия и Финляндия также обратили внимание на гуманитарную цену боевых действий. По словам Стёре, последствия войны выходят далеко за пределы непосредственных разрушений и будут влиять на жизнь следующих поколений.

"Война сопровождается огромными человеческими и материальными потерями. Страдания и разрушения скажутся на целых поколениях. Во время телефонного разговора мы подчеркнули важность деэскалации", - отметил премьер-министр Стёре.

Лидеры Финляндии и Норвегии подтвердили, что будут и дальше поддерживать Украину. Они также выступили за возобновление переговорного процесса и прекращение боевых действий.

Зеленский проводит телефонный разговор с лидерами Норвегии и Финляндии

В то же время в Украине обсуждают контакты европейских лидеров с российским президентом. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Владимир Зеленский общается с европейской стороной по этому вопросу.

"Сейчас как раз ведут переговоры", - ответил Литвин.

Зеленский раскрыл подробности беседы с лидерами Финляндии и Норвегии

По состоянию на 12:46. Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере сообщил о подготовке трехсторонней встречи Украины, США и России на уровне переговорных команд в ноябре. По его словам, европейские лидеры также подняли перед Путиным вопрос о необходимости шагов по снижению напряженности.

"Разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам их сегодняшнего разговора с российским руководством и в продолжение наших дискуссий в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО. Благодарен за подробный брифинг и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных с всеми партнерами мирных усилий", - сообщил Зеленский.

По словам президента, во время разговора со Стуббом и Стьоре обсудили вопросы безопасности, дальнейшее взаимодействие с европейскими партнерами и подготовку переговоров с участием Украины, США и России.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководству о том, что необходимы реальные шаги по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры. Обсудили подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд - украинской, американской и российской", - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул важность участия европейских партнеров в дипломатических усилиях и обеспечении общей безопасности.

"Мир должен быть, деэскалация необходима, и затягивание войны Россией должно прекратиться. Спасибо всем, кто с Украиной!" - заявил президент.

Кремль отвергает перемирие: ISW оценил позицию Москвы перед переговорами

Кремль не демонстрирует готовности согласиться на полное или частичное прекращение огня в Украине накануне трехсторонних переговоров, запланированных на 10 ноября в Абу-Даби. Аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили признаков изменения позиции Москвы в отношении предложений Киева и Вашингтона. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина планирует поднять вопрос о прекращении боевых действий во время встречи представителей трех стран. В то же время публичные заявления российских чиновников накануне переговоров не дают оснований полагать, что Москва пересмотрела свой подход.

Аналитики обратили внимание на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника российского диктатора Юрия Ушакова. По их мнению, эти заявления свидетельствуют о неизменности позиции российских властей в отношении предложенного перемирия.

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули в ISW.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская сторона совместно с американскими партнерами стремится ускорить график и скорректировать повестку дня предстоящих мирных переговоров, настаивая на проведении трехсторонней встречи еще до промежуточных выборов в США (которые ожидаются ориентировочно 10 ноября) и привлечении к переговорному формату официального представителя ЕС. Киев пытается сдвинуть временные рамки как минимум на неделю раньше, чтобы перехватить дипломатическую инициативу и избежать давления после завершения американского избирательного цикла.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальное возобновление трехсторонних переговоров ни в коем случае не предполагает приостановки или ограничения интенсивности боевых действий. Официальная риторика Москвы сводится к тому, что массированные воздушные и наземные удары будут продолжаться в обычном режиме параллельно с дипломатическими контактами, а российские войска якобы будут продолжать атаковать исключительно военные объекты на территории Украины.

Параллельно с этим раскрываются глобальные дипломатические цели Кремля: Владимир Путин рассматривает переговоры по урегулированию украинского кризиса в первую очередь как рычаг для системного ослабления НАТО. Москва настаивает на возвращении архитектуры безопасности в Европе к конфигурации 1997 года, что создает непосредственные угрозы для стран восточного фланга Альянса, включая Финляндию, присоединившуюся к блоку в 2023 году.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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