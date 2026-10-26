Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Дарья Пшеничник
26 октября 2026, 14:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Слои листьев, травы и кухонных отходов разлагаются на картоне от четырёх до шести месяцев, поэтому начинать следует до наступления морозов.
Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки
Как улучшить почву на огороде к весне без перекопки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему грядки лучше не перекапывать
  • Какой картон подходит для грядки-"лазаньи"
  • Чем укрыть многослойную грядку на зиму

Грядки под овощи можно вообще не перекапывать. Достаточно ежегодно укрывать их толстым слоем компоста или перепревшего навоза, а остальную работу выполнят дождевые черви. Удобнее всего закладывать такую грядку осенью: на картон выложить опавшую листву, траву и кухонные отходы, чтобы весной она уже была готова к посадке, сообщает издание Deccoria.

Черви затаскивают органику вглубь, где вместе с грибами и бактериями перерабатывают её в доступное для растений питание. Неперекопанная почва сохраняет естественную структуру. Ходы червей отводят лишнюю воду, грибница помогает корням усваивать питательные вещества, а органический слой на поверхности работает как губка и удерживает влагу у корней.

Лопата же разрушает и ходы, и грибницу. Кроме того, при перекопке на поверхность попадают семена сорняков, которые в глубине не прорастали, а на свету быстро всходят.

Альтернатива переносу компоста из компостной кучи - так называемая грядка-"лазанья", где органика перегнивает прямо на месте. Слои листьев, травы и кухонных отходов укладывают на картон, и они разлагаются так же, как в куче: за четыре–шесть месяцев, а иногда и дольше.

Именно осенью в саду больше всего материала, прежде всего опавших листьев. Дождь и снег поддерживают влажность слоев и ускоряют их разложение. В то же время зимние осадки могут вымыть часть азота из верхних слоев, поэтому грядку следует тщательно укрыть.

Какой картон подходит и как избавиться от сорняков

В качестве основы подойдет обычный коричневый гофрокартон без глянца и цветной печати. Он перекрывает растениям доступ к свету и без проблем разлагается. Трава и однолетние сорняки в темноте желтеют и погибают, а их остатки перегнивают вместе с бумагой. Во влажном пространстве под картоном охотно собираются черви, которые перерабатывают органику и рыхлят землю.

Удобнее всего работать с большими коробками из-под мебели, бытовой техники или велосипедов, так как это широкие листы с минимумом стыков. Глянцевые и вощеные коробки, в которых перевозят овощи и фрукты, не подходят: первые могут содержать слой пленки, и оба типа разлагаются значительно медленнее. Скотч и скобы нужно удалить, ведь пластиковая лента не разлагается и со временем вылезет на поверхность грядки.

Против многолетних сорняков картон бессилен: пырей или березка способны прорасти сквозь него. Их следует выкопать вместе с корневищами, а остальную растительность скосить как можно ниже. Картон укладывают двойным слоем с нахлестом не менее 20 см, так как сорняки находят даже самую маленькую щель.

Более толстый слой хуже пропускает воду и воздух и значительно дольше лежит в земле. В заключение картон обильно смачивают, чтобы он прилип к почве и не сдвигался под действием ветра.

Как использовать картон в саду
Как использовать картон в саду / Инфографика: Главред

Как чередовать слои и чем укрыть грядку на зиму

На смоченный картон поочередно укладывают бурые слои, богатые углеродом, и зеленые, поставляющие азот. К первой группе относятся сухая листва, солома, щепа, опилки, газеты и порезанный картон. Зеленую часть составляют скошенная трава, очистки овощей и фруктов, кофейная гуща, отцветшие цветы, сорняки без семян и навоз.

Бурые слои должны быть толщиной 5–15 см, зеленые - 2–5 см, то есть зеленого материала вдвое меньше. Точность до сантиметра не требуется, главное, чтобы зеленые прослойки оставались тонкими. Свежая трава содержит много воды и слипается в плотную корку, не пропускающую воздух, поэтому начинает гнить и неприятно пахнуть. А вот сухая листва без добавки зелени разлагается очень медленно.

Мясо, молочные продукты и жир на грядку класть нельзя, так как при разложении они воняют и привлекают грызунов. Под запрет попадают также растения с пятнами или другими подозрительными симптомами и сорняки с семенами. Причина в температуре внутри кучи.

"Грядка-"лазанья" почти не нагревается, поэтому не уничтожит ни семена, ни споры болезней", - отмечают авторы материала.

Каждый слой после укладки слегка увлажняют. Общая высота составляет около 45–60 см. Куча кажется высокой, но по мере разложения заметно осядет. Сверху обязательно укладывают слой бурой, который защитит кухонные отходы от мух и других вредителей. Если отходов на столько слоев не хватает, картон можно застелить 10–15 см зрелого компоста или хорошо перепревшего навоза.

Перед заморозками кучу укрывают соломой, щепой или чёрной плёнкой, в зависимости от влажности участка. Солома или щепа слоем от 5 см удержат лёгкие листья на месте и защитят поверхность от ударов дождевых капель. Такая мульча перегнивает вместе с остальным материалом, поэтому весной её не придётся убирать.

Черная пленка, свободно прижатая по краям досками или камнями, понадобится прежде всего на влажных участках и в дождливые зимы. Она защищает компост от избытка воды, прогревает его и ускоряет разложение, а во время ливней ограничивает вымывание азота и других питательных веществ.

Грядка готова к посадке, когда исходные материалы уже невозможно различить, а верхний слой темный и пахнет свежей землей. Тогда пленку снимают и высаживают рассаду или сеют семена прямо в верхний слой. Корни сначала разрастутся в перегнившей органике, а остатки картона на дне исчезнут в течение следующих месяцев. Если во время посадки попадется неразложившийся картон, в нём достаточно вырезать отверстие для растения.

Смотрите видеоо том, как осенью подготовить почву к зимовке:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смена призывного возраста и мобилизация женщин: в Раде сделали важное заявление

Смена призывного возраста и мобилизация женщин: в Раде сделали важное заявление

14:36Украина
Радиодиктант-2026: о чем будет текст, как его "хакнуть" и почему возник скандал

Радиодиктант-2026: о чем будет текст, как его "хакнуть" и почему возник скандал

14:25Украина
До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

12:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

Последние новости

14:36

Смена призывного возраста и мобилизация женщин: в Раде сделали важное заявление

14:25

Радиодиктант-2026: о чем будет текст, как его "хакнуть" и почему возник скандал

14:18

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

14:11

"Серьезные отношения": Бедняков рассказал о личной жизни после развода

13:50

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:40

ВСУ уничтожили новый альбом путинистки Долиной

13:25

"Суррогатная мама вынашивает": Витвицкая сделала заявление о беременности

13:25

От звезды "ВИА Гры" до духовных практик: куда исчезла Надежда Мейхер и почему молчит о войне

13:17

Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причинаВидео

Реклама
13:09

Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом

12:59

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

12:53

Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

12:48

Гороскоп Таро на завтра 27 октября: Овнам - закрыть глаза, Ракам - искать способ

12:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

12:34

Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит

12:32

"Он еще не знает": бэк-вокалистка Жадана поразила дуэтом с Могилевской на "Голосі країни"Видео

12:01

Могилевская нацелилась на участницу MONATIKа: какой подарок она ей вручила

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 27 октября: Тиграм - примирение, Обезьянам - планы

11:51

Ржавчина исчезнет за 15 минут: чем нужно помыть кастрюли и сковородкиВидео

11:50

Комнатные растения страдают из-за отопления: на каком расстоянии от батареи их держать

Реклама
11:36

Дочь путинистки Егоровой Ровинская удивила экстремальным похудением

11:26

Комнатные растения отблагодарят пышным ростом: зачем класть шишки в горшки

11:16

Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак

10:56

"Новый тренер": голос дочери Могилевской прозвучал на "Голосі країни"Видео

10:30

Надпись на памятнике потемнела и позеленела: как вернуть буквам блескВидео

10:30

В Украине третью неделю подряд дорожает популярный овощ: сколько просят за килограмм

10:26

Многие неправильно используют фольгу: когда действительно имеет значение ее сторона

09:56

"Мне больно": Alyona Alyona показала живот после уменьшения желудкаВидео

09:47

Как получить пышный газон весной: садовод назвал главную осеннюю процедуру

09:35

Военное положение и мобилизацию продлят: Зеленский внес законопроекты

09:23

Россияне продвинулись сразу на нескольких участках фронта - DeepState

09:16

Контратаки ВСУ бьют по планам Кремля: в ISW указали на уязвимое место РФ

08:31

Дроны ударили по Воронежу: возле большого ТЦ вспыхнул пожар, атакован важный мостВидео

08:18

Орбан может возглавить ООН: США договариваются о поддержке с РФ и Китаем - СМИ

07:48

Мелания Трамп не спасет Украину: Портников о трагедии оккупированных Алешекмнение

07:12

Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

06:24

В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

05:31

Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина

04:27

Гороскоп на завтра, 27 октября: Овнам — позитив, Водолеям — прибыль

03:57

Можно ли вешать магниты на холодильник: эксперты объяснили, когда это вредит

Реклама
02:18

Секрет хрустящих свиных отбивных: чем заменить муку и панировочные сухари

25 октября, воскресенье
23:17

Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

22:03

Путин согласился на переговоры, но есть нюанс: Зеленский сказал, что настораживает

21:56

Шанс на свою игру: Тышкевич о том, как Украине изменить формат переговоровмнение

21:55

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

21:12

"Все военачальники рады": Зеленский заявил о прорывных договоренностях с США

21:03

Украина не согласится на нейтралитет, но готова к перемирию - заявление Зеленского

21:02

Беременная Тышкевич показала романтику в лесу и рассказала о трудностях

20:29

Маск цинично призвал проявить сочувствие к оккупантам: что стоит за его заявлениями

20:27

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять