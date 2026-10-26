Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Слои листьев, травы и кухонных отходов разлагаются на картоне от четырёх до шести месяцев, поэтому начинать следует до наступления морозов.

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Как улучшить почву на огороде к весне без перекопки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему грядки лучше не перекапывать

Какой картон подходит для грядки-"лазаньи"

Чем укрыть многослойную грядку на зиму

Грядки под овощи можно вообще не перекапывать. Достаточно ежегодно укрывать их толстым слоем компоста или перепревшего навоза, а остальную работу выполнят дождевые черви. Удобнее всего закладывать такую грядку осенью: на картон выложить опавшую листву, траву и кухонные отходы, чтобы весной она уже была готова к посадке, сообщает издание Deccoria.

Черви затаскивают органику вглубь, где вместе с грибами и бактериями перерабатывают её в доступное для растений питание. Неперекопанная почва сохраняет естественную структуру. Ходы червей отводят лишнюю воду, грибница помогает корням усваивать питательные вещества, а органический слой на поверхности работает как губка и удерживает влагу у корней.

Лопата же разрушает и ходы, и грибницу. Кроме того, при перекопке на поверхность попадают семена сорняков, которые в глубине не прорастали, а на свету быстро всходят.

Альтернатива переносу компоста из компостной кучи - так называемая грядка-"лазанья", где органика перегнивает прямо на месте. Слои листьев, травы и кухонных отходов укладывают на картон, и они разлагаются так же, как в куче: за четыре–шесть месяцев, а иногда и дольше.

Именно осенью в саду больше всего материала, прежде всего опавших листьев. Дождь и снег поддерживают влажность слоев и ускоряют их разложение. В то же время зимние осадки могут вымыть часть азота из верхних слоев, поэтому грядку следует тщательно укрыть.

Какой картон подходит и как избавиться от сорняков

В качестве основы подойдет обычный коричневый гофрокартон без глянца и цветной печати. Он перекрывает растениям доступ к свету и без проблем разлагается. Трава и однолетние сорняки в темноте желтеют и погибают, а их остатки перегнивают вместе с бумагой. Во влажном пространстве под картоном охотно собираются черви, которые перерабатывают органику и рыхлят землю.

Удобнее всего работать с большими коробками из-под мебели, бытовой техники или велосипедов, так как это широкие листы с минимумом стыков. Глянцевые и вощеные коробки, в которых перевозят овощи и фрукты, не подходят: первые могут содержать слой пленки, и оба типа разлагаются значительно медленнее. Скотч и скобы нужно удалить, ведь пластиковая лента не разлагается и со временем вылезет на поверхность грядки.

Против многолетних сорняков картон бессилен: пырей или березка способны прорасти сквозь него. Их следует выкопать вместе с корневищами, а остальную растительность скосить как можно ниже. Картон укладывают двойным слоем с нахлестом не менее 20 см, так как сорняки находят даже самую маленькую щель.

Более толстый слой хуже пропускает воду и воздух и значительно дольше лежит в земле. В заключение картон обильно смачивают, чтобы он прилип к почве и не сдвигался под действием ветра.

Как использовать картон в саду / Инфографика: Главред

Как чередовать слои и чем укрыть грядку на зиму

На смоченный картон поочередно укладывают бурые слои, богатые углеродом, и зеленые, поставляющие азот. К первой группе относятся сухая листва, солома, щепа, опилки, газеты и порезанный картон. Зеленую часть составляют скошенная трава, очистки овощей и фруктов, кофейная гуща, отцветшие цветы, сорняки без семян и навоз.

Бурые слои должны быть толщиной 5–15 см, зеленые - 2–5 см, то есть зеленого материала вдвое меньше. Точность до сантиметра не требуется, главное, чтобы зеленые прослойки оставались тонкими. Свежая трава содержит много воды и слипается в плотную корку, не пропускающую воздух, поэтому начинает гнить и неприятно пахнуть. А вот сухая листва без добавки зелени разлагается очень медленно.

Мясо, молочные продукты и жир на грядку класть нельзя, так как при разложении они воняют и привлекают грызунов. Под запрет попадают также растения с пятнами или другими подозрительными симптомами и сорняки с семенами. Причина в температуре внутри кучи.

"Грядка-"лазанья" почти не нагревается, поэтому не уничтожит ни семена, ни споры болезней", - отмечают авторы материала.

Каждый слой после укладки слегка увлажняют. Общая высота составляет около 45–60 см. Куча кажется высокой, но по мере разложения заметно осядет. Сверху обязательно укладывают слой бурой, который защитит кухонные отходы от мух и других вредителей. Если отходов на столько слоев не хватает, картон можно застелить 10–15 см зрелого компоста или хорошо перепревшего навоза.

Перед заморозками кучу укрывают соломой, щепой или чёрной плёнкой, в зависимости от влажности участка. Солома или щепа слоем от 5 см удержат лёгкие листья на месте и защитят поверхность от ударов дождевых капель. Такая мульча перегнивает вместе с остальным материалом, поэтому весной её не придётся убирать.

Черная пленка, свободно прижатая по краям досками или камнями, понадобится прежде всего на влажных участках и в дождливые зимы. Она защищает компост от избытка воды, прогревает его и ускоряет разложение, а во время ливней ограничивает вымывание азота и других питательных веществ.

Грядка готова к посадке, когда исходные материалы уже невозможно различить, а верхний слой темный и пахнет свежей землей. Тогда пленку снимают и высаживают рассаду или сеют семена прямо в верхний слой. Корни сначала разрастутся в перегнившей органике, а остатки картона на дне исчезнут в течение следующих месяцев. Если во время посадки попадется неразложившийся картон, в нём достаточно вырезать отверстие для растения.

Смотрите видеоо том, как осенью подготовить почву к зимовке:

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