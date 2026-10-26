Ржавчина исчезнет за 15 минут: чем нужно помыть кастрюли и сковородки

Мелкие абразивы, входящие в состав пасты, удаляют коррозию и не царапают металл.

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Как удалить ржавчину с кастрюли без химии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему зубная паста эффективна против ржавчины

Какую пасту лучше выбрать для чистки

Появление ржавчины на сковородах или кастрюлях - неизбежная и распространенная проблема. Однако посуду еще можно спасти, если воспользоваться одним средством из ванной комнаты.

Главред решил разобраться, как очистить кастрюли и сковородки от ржавчины.

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Чем можно удалить ржавчину с посуды

Обычная зубная паста способна за 10–15 минут удалить ржавчину с кастрюль и сковородок без дорогих химических средств и агрессивных абразивов, пишет Diario Uno.

Ржавые пятна на кухонной посуде почти неизбежны. Постоянный контакт с водой, моющими средствами и обычный износ со временем наносят вред любой кастрюле или сковороде.

Почему зубная паста удаляет ржавчину

Эффект объясняется составом средства. Обычная зубная паста содержит очень мелкие абразивные частицы, например карбонат кальция или бикарбонат натрия. Их создали, чтобы удалять поверхностный налет и при этом не оставлять царапин.

Именно поэтому средство подходит и для металлических поверхностей, которые легко повредить жесткой щеткой.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Как почистить кастрюлю зубной пастой

Для процедуры потребуется несколько минут и подручные материалы. Порядок действий следующий:

Промойте кастрюлю или сковороду теплой водой, чтобы смыть остатки пищи и жира.

Обильно нанесите белую зубную пасту на участки с ржавчиной. Пасту лучше брать классическую, а не гелевую.

Старой щеткой или мягкой стороной губки осторожно потрите пятно круговыми движениями.

Оставьте пасту на 10–15 минут, чтобы компоненты хорошо проникли в поверхность.

Тщательно смойте средство теплой водой и сразу вытрите посуду насухо чистой салфеткой из микрофибры.

Как очистить казан от ржавчины и грязи – видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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