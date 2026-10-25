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Первые морозы ударят уже в ноябре: какой будет погода до конца осени

Сергей Кущ
25 октября 2026, 19:23
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Последняя неделя октября станет своеобразным мостом между относительно мягкой осенью и более прохладным ноябрем.
Какой будет погода до конца осени
Какой будет погода до конца осени / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Ключевые факты:

  • Ноябрь и зима могут оказаться на 1–2 градуса теплее нормы
  • Ночами возможны заморозки и кратковременные морозы до −5
  • Устойчивого снежного покрова в ноябре пока не ожидается

Последний месяц осени в Украине может оказаться заметно мягче обычного. Предварительные расчеты метеорологов показывают, что средняя температура ноября будет выше климатической нормы, а продолжительных морозов в начале холодного сезона пока не ожидается.

Днем во многих регионах температура еще сможет держаться около +10 градусов, однако ночами показатели все чаще будут приближаться к нулю и периодически уходить в минус. К концу ноября дожди начнут смешиваться с мокрым снегом, но устойчивого снежного покрова, согласно нынешним прогнозам, еще не сформируется.

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При этом мягкий ноябрь может стать только началом более широкой тенденции. По предварительным оценкам Украинского гидрометеорологического центра, зимние месяцы в Украине также могут оказаться примерно на 1–2 градуса теплее многолетних климатических значений.

Конец октября уже показывает переход к более холодной погоде

Последняя неделя октября станет своеобразным мостом между относительно мягкой осенью и более прохладным ноябрем. Актуальные прогнозы Sinoptik показывают постепенное снижение температуры сразу в нескольких крупных городах Украины. В Киеве в конце октября дневные показатели будут в основном около +10…+13 градусов, а к 1 ноября прогнозируется примерно +9 градусов днем и около +5 ночью. Уже к 3 ноября предварительно ожидается лишь около +6 градусов днем и +4 ночью.

Похожая тенденция наблюдается и на востоке. В Харькове в последние дни октября дневная температура будет постепенно снижаться примерно от +12…+13 до +11 градусов, а в первый день ноября ожидается около +9 градусов. Ночью температура при этом может опускаться до +5 градусов. На юге будет несколько теплее: в Одессе в конце октября ожидается преимущественно +12…+16 градусов днем, а 1 ноября - около +12 при ночных +9.

Таким образом, резкого перехода от осени сразу к зиме пока не видно. Скорее Украина постепенно войдет в более холодный период: дневное тепло будет ослабевать, ночи станут заметно прохладнее, а температурная разница между югом и севером сохранится.

Каким будет ноябрь в Украине

По данным главной научной сотрудницы Украинского гидрометеорологического института Вазиру Мартазинову, ноябрь ожидается теплее климатической нормы. Несмотря на постепенное сезонное похолодание, резкого перехода к суровой зимней погоде синоптики пока не прогнозируют. В дневные часы во многих областях температура сможет держаться примерно около +10 градусов, хотя конкретные показатели будут существенно зависеть от региона и прохождения атмосферных фронтов.

Ночами картина будет уже значительно более осенне-зимней. Температура периодически станет опускаться ниже нуля, а во время отдельных похолоданий возможны морозы примерно до −5 градусов. Впрочем, длительных морозных периодов в ноябре специалисты пока не ожидают. Холодные дни будут сменяться более мягкими, что вполне соответствует общей тенденции последних сезонов - осень затягивается, а настоящая устойчивая зима начинается все позже.

Ноябрь может оказаться на 1–2 градуса теплее нормы

Еще более конкретную оценку приводит Украинский гидрометеорологический центр. Среднемесячная температура в ноябре и в течение зимних месяцев предварительно ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. Начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха подчеркивает, что это именно средняя характеристика месяца и сезона, а не обещание постоянной теплой погоды.

Как помочь своему организму при метеозависимости
Как помочь своему организму при метеозависимости / Главред - инфографика

Другими словами, ноябрь может в итоге оказаться теплее привычного, даже если внутри месяца произойдет несколько ощутимых похолоданий. Например, одна неделя может принести дневные +8…+12 градусов, затем на несколько дней температура упадет к нулю или ниже, после чего снова вернется относительно мягкая погода. Именно такие перепады становятся все более характерными для холодного сезона.

По одной из оценок, средняя температура ноября ожидается примерно в пределах +2…+8 градусов в зависимости от региона, что приблизительно на градус выше обычных климатических значений. При этом точные показатели отдельных дней можно достоверно прогнозировать только значительно ближе к конкретной дате.

Когда в Украине появятся первые морозы

Ночные минусы в ноябре являются абсолютно нормальным явлением, и нынешний более теплый прогноз их не отменяет. По предварительным оценкам, отдельные ночи могут принести температуру около 0…−5 градусов. Особенно велика вероятность заморозков при ясной и безветренной погоде, когда поверхность земли быстро теряет накопленное днем тепло.

При этом устойчивых морозов, когда температура остается отрицательной и днем, в первой части ноября пока не прогнозируется как основной сценарий. Намного вероятнее температурные качели: днем небольшой плюс, ночью ноль или минус, затем очередное потепление после прихода более теплой воздушной массы с Атлантики.

Наталья Птуха предупреждает, что в холодный период возможны эпизоды похолодания длительностью примерно от трех до десяти дней. Их интенсивность заранее определить невозможно, но арктические вторжения остаются естественной частью украинского климата даже в относительно теплые годы.

Будет ли снег в ноябре

Первые осадки в виде мокрого снега вполне возможны уже в ноябре, особенно во второй половине месяца. Однако полноценного перехода к устойчивой снежной зиме пока не ожидается. По прогнозу, основным видом осадков в ноябре останутся дожди, которые будут чередоваться с сухими периодами. Ближе к концу месяца при снижении температуры дождь временами сможет переходить в мокрый снег.

Такой снег, вероятнее всего, будет быстро таять. Для формирования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы отрицательная температура сохранялась достаточно долго не только ночью, но и днем. Если днем столбики термометров остаются выше нуля, снег либо сразу превращается в мокрую кашу, либо исчезает в течение нескольких часов.

Поэтому вероятность увидеть первые снежинки в ноябре достаточно велика, но ожидать полноценной зимней картины со стабильными сугробами пока рано. Подобная погода может прийти значительно позже.

Ноябрь не обещает затяжных дождей

Осадки в последнем месяце осени предварительно ожидаются умеренными. Продолжительных сильных ливней или многодневной непогоды, согласно прогнозу, пока не видно. Основным сценарием станет чередование небольших дождей с облачными и относительно сухими периодами.

При прохождении активных циклонов ситуация, конечно, может временно ухудшаться: дождь способен усиливаться, ветер - становиться порывистым, а температура - быстро снижаться. Именно в такие периоды во второй половине ноября возрастет вероятность мокрого снега и гололеда.

Таким образом, последний месяц осени может оказаться не столько дождливым, сколько переменчивым. Солнечные или относительно сухие дни будут сменяться фронтами с дождями, похолоданием и ветром.

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