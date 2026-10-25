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Не было в планах: Елена Мозговая показала живот и рассказала о беременности

Алена Кюпели
25 октября 2026, 10:51
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Музыкальный продюсер поделилась мыслями о том, как это рожать после 40 лет.
Елена Мозговая
Елена Мозговая рассказала о своей беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • Какое фото показала Мозговая
  • Что она написала о материнстве в 40 лет

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вспомнила свое счастливое время, когда она была беременной своей младшей дочерью. На своей странице в Instagram, знаменитость также поделилась своим страхами, связанными с радостным событием.

По словам Мозговой, ей было 40 лет, когда она узнала, что в третий раз станет мамой.

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"Самой первой реакцией был страх… буквально на мгновение. Ибо уже в следующее мгновение я поняла, что люблю этого маленького человека больше всех в мире. Хотя мы еще даже не познакомились. Рожать после сорока? А почему, собственно, нет?" - размышляет продюсер.

Елена Мозговая поделилась беременным фото
Елена Мозговая поделилась беременным фото / Скриншот Instagram/olenamozgova1

Она делится, что для нее это был вызов - и физический, и эмоциональный и психологический. "В этом возрасте ты уже прекрасно понимаешь, что материнство – это не только розовые пяточки и няшные фото. Это ответственность, бессонные ночи, тревоги и полная перестройка жизни", - добавляет звезда.

Елена Мозговая с дочерью
Елена Мозговая с дочерью / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Мозговая также добавляет, что все же есть свои преимущества в позднем материнстве. "В 41 ты уже гораздо лучше знаешь себя. Меньше беспокоишься о чужих мыслях и гораздо отчетливее понимаешь, что на самом деле имеет значение. Моя третья дочь не входила в мои планы. Но, как выяснилось, у жизни был значительно лучший сценарий. И вот уже одиннадцать лет я каждый день глядя на нее, убеждаюсь, что величайшее счастье не всегда приходит тогда, когда мы его планируем", - подытожила она.

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О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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