Погода в Украине готовит сюрприз: о чем предупредили синоптики

В большинстве областей Украины, несмотря на осадки, ожидается комфортная температура.

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Прогноз погоды в Украине на 24–26 октября / фото: УНИАН

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Где ожидаются осадки на выходных

Как изменится температура в Украине в ближайшие дни

Как изменится погода в Украине в начале следующей недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой из-за прохождения атмосферного фронта через правобережье. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В ближайшие ночи осадки могут затронуть Киевскую, Херсонскую области и местами Крым. 24-25 октября умеренные дожди ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

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"Остальные регионы останутся без осадков, особенно левобережье, находящееся в области повышенного атмосферного давления, поэтому здесь ожидается более спокойная погода, преимущественно с солнечными прояснениями. И если подвести итог, то в дальнейшем уже видно, что в воскресенье осадки прекратятся", - предупредили синоптики.

Погода в Украине 24 октября / фото: скриншот с meteoprog

С понедельника, 26 октября, новый атмосферный фронт с запада будет надвигаться на территорию Украины и будет влиять уже на западные и северные области, вновь принося туда умеренные и небольшие дожди.

Как изменится температура в Украине 24–26 октября

Температура в ближайшие дни по-прежнему будет комфортной. В ночные часы синоптики прогнозируют +7+14 градусов, в западных областях - +2+7 градусов. В высокогорье Карпат температура снизится даже до 0 градусов.

Погода в Украине 25 октября / фото: скриншот с meteoprog

Днём в большинстве областей Украины будет +11+18 градусов. Несколько более тёплую погоду прогнозируют в южных регионах.

"В дальнейшем температурный фон существенных изменений не претерпит. Если обобщить, то в ближайшие несколько суток он будет достаточно однообразным, с некоторой прохладой в ночные часы на западе нашей страны", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 26 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что до 25 октября погода в Украине будет аномально теплой и преимущественно сухой. Лишь в западных областях возможны небольшие осадки и туманы.

Ранее сообщалось, что 23 октября на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы. В некоторых областях он принесет дожди.

Накануне стало известно, что погода в Украине в ноябре будет похожа на октябрьскую. Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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