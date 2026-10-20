Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

Метеоролог предупредила украинцев об изменениях температуры и осадках уже через несколько дней.

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Прогноз погоды в Украине на ноябрь / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится температура в Украине в ноябре

Будет ли много осадков в следующем месяце

Выпадет ли в Украине снег до наступления зимы

Погода в Украине в ноябре будет похожа на октябрьскую. Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы.

Об этом изданию "Телеграф" рассказала профессор, главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова. Она отметила, что ноябрь, скорее всего, не будет холодным.

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"Хотя отдельные дни могут быть холодными. Днем температура будет около +10 градусов. В отдельные дни ночью она может опускаться ниже нуля, примерно до -5 градусов. В целом ноябрь будет теплее нормы, а погодные условия - достаточно комфортными для этого времени года", - отметила метеоролог.

Какими будут осадки в ноябре

Мартазинова отметила, что дождей в следующем месяце будет достаточно, но сильных осадков не ожидается. В ноябре будут преобладать небольшие дожди, которые будут идти в отдельные дни, а затем прекращаться.

Учёная добавила, что снега в последний месяц осени, скорее всего, не будет. Лишь в конце ноября возможен мокрый снег. Но, по предварительным данным, он надолго не задержится.

Какой будет погода в Украине зимой

Главред писал, что, согласно прогнозу Climate Impact Company, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным данным, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

Специалисты отмечают, что аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся в Западной и Центральной Европе летом 2026 года, были связаны с рекордно высокой температурой поверхности Средиземного моря и акваторий у западного и юго-западного побережья Европы. Ожидается, что эти тепловые аномалии сохранятся и зимой 2026–2027 годов, хотя их интенсивность снизится. Дополнительным фактором теплой погоды может стать потепление вод вокруг Европы.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что погода в Украине 21 октября будет преимущественно солнечной, лишь в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в большинстве областей Украины составит +13+18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а дневная температура будет достигать +18 градусов.

Накануне стало известно, что до 25 октября погода в Украине будет переменчивой, но теплой, временами с туманами и дождями. В первой половине недели будет преобладать довольно нестабильная погода вследствие прохождения атмосферных фронтов и влияния южного циклона.

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О персоне: Вазира Файзуловна Мартазинова Вазира Файзуловна Мартазинова - украинский учёный, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник Гидрометеорологической службы Украины, пишет Википедия.

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