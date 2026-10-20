До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в среду
- Где температура поднимется до +22 градусов
Погода в Украине в среду, 21 октября, будет преимущественно солнечной, лишь в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха завтра в большинстве областей Украины составит +13…+18 градусов. На западе и юге местами +18…+22 градуса.
"Прекрасный октябрь практически до конца недели и в дальнейшем будет создавать роскошную синоптическую картину в Украине. Такой температурный рахат-лукум продлится до субботы и воскресенья", - подчеркнула синоптик.
Она добавила, что серьезных дождей не ожидается. В частности, в среду небольшие дожди вероятны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях и местами в восточных областях. Также прогнозируются туманы.
Погода в Киеве
В Киеве 21 октября ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +14…+15 градусов. Дожди маловероятны.
"Такая комфортная температура воздуха сохранится и в дальнейшем, не упустите возможность насладиться красивой осенью", - подытожила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 20 октября будет облачной с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму ожидаются умеренные, в юго-западной части страны местами значительные дожди.
Начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявлял, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а температура днем будет достигать +18 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что на фоне роста атмосферного давления и установления антициклональной циркуляции во второй половине недели погодные условия стабилизируются, а осадки прекратятся по всей территории Украины.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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