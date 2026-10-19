Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

Вы узнаете:
- Где в ближайшие сутки ожидаются сильные осадки
- В каких регионах синоптики прогнозируют туманы
- Как изменится температура в Украине 20 октября
Погода в Украине завтра, 20 октября, будет облачной с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму ожидаются умеренные, в юго-западной части страны местами значительные дожди.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют сухую погоду.
"Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7–12 м/с", - добавили синоптики.
Температура воздуха ночью снизится до +9+14 градусов, в западных областях будет еще холоднее - +6+11 градусов. Днем ожидается +13+18 градусов, в Закарпатье и на юге страны до +21 градуса.
Погода в Киеве и области 20 октября
В столице и в Киевской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточным, 7–12 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться в пределах +9+14 градусов, днём - от +13 до +18 градусов. В Киеве будет +11+13 градусов ночью, +16+18 градусов днём.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что в первой половине текущей недели в Украине будет преобладать довольно нестабильная погода вследствие прохождения атмосферных фронтов и влияния южного циклона. Пройдут дожди, на юге местами сильные.
Ранее сообщалось, что 19 октября температура в Украине повысится до +13+18 градусов. В юго-восточных регионах даже могут пройти значительные дожди, но в дальнейшем осадков станет меньше.
Накануне стало известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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