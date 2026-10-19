Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ближайшее время.

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Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в ближайшие сутки ожидаются сильные осадки

В каких регионах синоптики прогнозируют туманы

Как изменится температура в Украине 20 октября

Погода в Украине завтра, 20 октября, будет облачной с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму ожидаются умеренные, в юго-западной части страны местами значительные дожди.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют сухую погоду.

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"Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7–12 м/с", - добавили синоптики.

Температура воздуха ночью снизится до +9+14 градусов, в западных областях будет еще холоднее - +6+11 градусов. Днем ожидается +13+18 градусов, в Закарпатье и на юге страны до +21 градуса.

Погода в Украине 20 октября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 20 октября

В столице и в Киевской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями и умеренными дождями. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточным, 7–12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах +9+14 градусов, днём - от +13 до +18 градусов. В Киеве будет +11+13 градусов ночью, +16+18 градусов днём.

Погода в Киеве 20 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что в первой половине текущей недели в Украине будет преобладать довольно нестабильная погода вследствие прохождения атмосферных фронтов и влияния южного циклона. Пройдут дожди, на юге местами сильные.

Ранее сообщалось, что 19 октября температура в Украине повысится до +13+18 градусов. В юго-восточных регионах даже могут пройти значительные дожди, но в дальнейшем осадков станет меньше.

Накануне стало известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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