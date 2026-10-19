'Скоро будут забронированы абсолютно все': в Кабмине анонсировали важные изменения

Бронирование работников растет на десятки тысяч ежемесячно. Новые правила должны остановить эту тенденцию и определить, какие предприятияреально критичны.

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Бронирование от мобилизации - Кабмин готовит новые правила для бизнеса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП/Facebook

Ключевые тезисы:

Кабмин хочет пересмотреть правила отсрочки от призыва для предотвращения злоупотреблений

Ежемесячно количество забронированных и тех, кто имеет отсрочку, растет

Экономическое бронирование возможно, но требует отдельных критериев

Кабмин планирует пересмотреть правила бронирования работников из-за стремительного роста числа отсрочек. Новые критерии должны ограничить злоупотребления и укрепить обороноспособность страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC.

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По словам главы правительства, в течение последних 6–8 месяцев количество забронированных и тех, кто имеет отсрочку, растет на десятки тысяч ежемесячно. В то же время армия нуждается в пополнении и ротации военных.

"Генштаб нуждается в военных, нуждается в мобилизации. Есть раненые, которые выбывают из строя. Есть пропавшие без вести, к сожалению. К сожалению, есть погибшие. И есть лица, уклоняющиеся от военной службы. Есть военные, которые служат уже много лет, даже после ранений, и нуждаются в ротации. В то же время статистика показывает: сегодня тех, кто имеет отсрочку, кто скрывается, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все", - заявил Корецкий.

Какие предприятия смогут бронировать работников

Правительство планирует определять критичность предприятий по двум основным критериям: вкладу в обороноспособность и обеспечению жизнедеятельности государства. Особое внимание будет уделяться компаниям, которые бронируют сотни работников, но производят незначительное количество критически важной продукции.

"Критичность - это два основных пункта: обороноспособность и жизнеобеспечение государства. Поэтому шаг номер один: определить, что вот это - критическое, и к ним вообще никаких вопросов! Не о чем переживать! Переживать должны те, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в качестве сотрудников сотни людей. Нужно минимизировать эти злоупотребления. Именно это и является единственным вопросом, и я очень надеюсь, что за эту неделю мы все доработаем", - подчеркнул премьер.

Введут ли экономическое бронирование

Корецкий не исключил введения экономического бронирования, однако подчеркнул, что высокая зарплата и отсутствие налоговых задолженностей не делают предприятие критически важным автоматически.

"Может ли быть экономическое бронирование? Скорее всего, может, но заработная плата, её размер и отсутствие налоговых задолженностей - не совсем то же самое, что "критически важное предприятие"", - заявил он.

Премьер также указал на несправедливость ситуации, при которой работники могут получить отсрочку от призыва за деньги, в то время как военные продолжают служить на фронте даже после ранений.

"Когда бизнес достаточно активно это отстаивает, я его понимаю на 100%. В то же время хочу обратиться ко всему бизнесу: а если я - военный, который годами находится на фронте, возможно, даже после ранений, и я тоже говорю: "Можно я так же заплачу и уйду?", – а мне в ответ: "Вы воюйте, а мы будем бронировать места для бизнеса. Это – супернечестно", – отметил он.

Что будет с бронированием энергетиков

Корецкий опроверг предположения о намерениях изменить процент бронирования работников энергетической отрасли в преддверии сложной зимы.

"Говорят, что в преддверии самой сложной зимы мы сейчас "изменим процент бронирования для энергетиков". Но ведь это выглядит странно, верно? Хотя, конечно, на этом очень легко манипулировать и извлекать политическую выгоду. У нас такой цели нет. Мы в здравом уме и понимаем, к чему это может привести", - заявил премьер-министр.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Сокращение квот может затруднить подготовку к зиме

Сокращение бронирования работников коммунальных предприятий может усугубить кадровый дефицит и затруднить подготовку к зиме. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, еще до полномасштабной войны предприятиям не хватало 45–50% рабочего персонала. Об этом Олег Попенко сообщил в комментарии УНИАН.

Сложнее всего заменить опытных электриков, энергетиков и других технических специалистов. Дополнительное сокращение штата может затруднить работу водоканалов и других коммунальных предприятий.

"Это действительно серьезные вызовы, которые придется как-то решать. Как действовать, например, водоканалу, если сократят штат? Где искать людей и кто пойдет на эти должности? Ситуация с высокой долей пенсионеров среди электриков и энергетиков всем и так прекрасно известна", - сказал Попенко.

По оценке эксперта, нехватка работников может повлиять на стабильность работы коммунальной инфраструктуры и качество услуг для населения.

"Это огромная проблема, которая нависает над всеми нами. Она касается не только водоканала, но и тепловиков, и каждого из нас как потребителя коммунальных услуг", - подчеркнул Попенко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Кабмин готовит изменения в правила бронирования работников с целью сократить количество забронированных и изменить систему принятия решений. Согласно проекту, предусмотрено снизить квоты до 85% для оборонной промышленности и энергетики, а также изменить базу для расчета доли забронированных работников. В документе также предусмотрено создание Координационного центра при Кабмине с 17 представителями СБУ, ГУР, СЗР и Нацполиции, который будет иметь полномочия рекомендовать статус критически важного предприятия и лишать его этого статуса.

Кабинет министров Украины согласовал изменения в правилах бронирования на заседании 13 октября 2026 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, уточнив, что решение было принято с одно- и пятидневным сроком доработки в отношении окончательных квот. По имеющимся данным, основная неопределенность касалась процентных квот бронирования, а вопрос о базе для расчета 50% оставался предметом дискуссий.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что пересмотр системы бронирования не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической отраслей. Он подчеркнул необходимость совершенствования системы мобилизации и отметил отсутствие радикальных изменений для критически важных производств. Корецкий также сообщил, что постановление находится на стадии проработки и что Генеральный штаб нуждается в пополнении личного состава.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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