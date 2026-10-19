Балистика, крылатые ракеты и рой дронов: в ВС раскрыли подробности атаки РФ

Противовоздушная оборона справилась с некоторыми ракетами, но сбить их все не удалось.

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Появилась статистика отражения ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ нанесла комбинированный удар по Украине этой ночью

Большинство вражеских целей сбила украинская ПВО

В 25 точках зафиксированы попадания вражеских дронов и ракет

В ночь на 19 октября страна-агрессор Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами "Искандер-К" и 269 ударными БПЛА типа Shahed, S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины. В ходе комбинированной атаки силами ПВО Украины было сбито/подавлено 247 целей. Украинские защитники неба сбили 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 243 вражеских БПЛА.

видео дня

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение сбитых (обломков) в 8 точках", - говорится в сообщении.

Статистика по сбитым воздушным целям РФ 19 октября / фото: t.me/kpszsu

В Воздушных Силах предупредили, что вражеская атака продолжается до сих пор. В воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

Россия готовит новые волны атак на города Украины

Главред писал , что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на ряд украинских городов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

При этом одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно. Враг накапливает ударные дроны, но ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

Удары РФ по Украине 19 октября - последние новости

Напомним, Главред писал, что с вечера 18 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Однако Украина вновь не получила раннего предупреждения от партнеров о запуске баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

Накануне стало известно, что российские войска 19 октября также нанесли удар по Днепру. Повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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