Россия готовит удар баллистикой по Украине: какие регионы станут целью

Россия может задействовать около 30 ракет для нанесения удара по Киеву и области.

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Киев и область предупредили об угрозе баллистического удара / Коллаж: Главред, фото: скриншот, alerts.in.ua, УНИАН

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Киев и область предупредили об угрозе баллистического удара этой ночью

К атаке РФ подготовила около 30 ракет

Также враг может применить значительное количество БПЛА

В ночь на 19 октября и в течение следующего дня сохраняется вероятность российских ракетных и дронных атак по Украине. Среди регионов, которые могут оказаться под угрозой, - Киев и Киевская область.

Мониторинговый канал "еРадар" предупреждает о повышенной угрозе применения баллистического вооружения по столице и области этой ночью. По его данным, суммарный возможный залп может составить около 30 ракет "Искандер-М", С-400 и "Циркон" с направлений Брянска, Курска и Миллерово.

видео дня

Также мониторы предупреждают о вероятном применении Россией значительного количества беспилотников различных типов. Угроза дроновых атак может распространиться и на западные регионы.

По оценкам мониторов, вероятные угрозы сохранятся в течение ночи и дня.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Может ли РФ устраивать ежедневные массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения между крупными обстрелами.

"По обломкам беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 18 октября в поселке Маневичи на Волыни зафиксировано попадание в промышленное предприятие, на его территории горят складское и производственное помещения. Жителей призвали срочно покинуть свои дома.

Кроме того, в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, автомобили и учебное заведение. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Напомним, в течение 17 октября Силы украинской ПВО сбили или нейтрализовали 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов. Среди сбитых - 22 реактивных дрона.

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