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РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВС раскрыли, сколько сбили

Алексей Тесля
17 октября 2026, 23:33
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Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными.
ВСУ, ПВО, ракета, дрон
ВСУ противостоят ударам РФ / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Сбито или подавлено 140 из 157 российских ударных дронов
  • РФ атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными

Силы украинской ПВО в течение субботы сбили или подавили 140 из 157 российских ударных дронов.

Также уничтожены все шесть ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", сообщают Воздушные силы ВСУ.

видео дня

"По состоянию на 22:00 в воздушном пространстве находится около 30 ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу!" – говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, с 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов. Среди сбитых – 22 реактивных дрона.

Реактивный "Шахед"
/ Инфографика: Главред

Россия готовит новые удары по энергетике Украины

По данным The New York Times, Денис Шмыгаль представил европейским партнёрам в Париже перехваченный документ с предполагаемым планом атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. В нём, как утверждается, предусмотрено применение до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб для поражения электроподстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Отдельно в документе упоминается возможное выведение из строя трёх действующих украинских АЭС. Для этого, согласно опубликованным сведениям, могут быть атакованы распределительные устройства, соединяющие станции с энергосистемой и расположенные вблизи реакторов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Винница осталась без электроэнергии в результате очередной российской атаки. Куда именно попали российские средства поражения, власти не уточняют.

Напомним, ранее Россия атаковала Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в частности реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, а в результате атаки загорелись около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами, есть один пострадавший.

Мониторинговые каналы предупреждали, что в ближайшие дни сохраняется угроза новых российских атак по Украине. Россияне готовят баллистический удар по объектам в Киевской области, а также новую волну атак дронов по западным регионам.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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