Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

В Камень-Каширском районе погиб человек, еще восемь пострадали, а в Ровенской области враг попал в лицей.

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Спасатели устраняют последствия удара по предприятию на Волыни / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Что произошло:

В Ковеле горят около 10 грузовиков, есть пострадавший

На предприятии в Камень-Каширском районе погиб человек

В Ровенской области враг атаковал один из лицеев

Страна-агрессор Россия 16 октября продолжает атаковать Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в частности реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, в результате атаки горят около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами, есть один пострадавший. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк в Telegram.

По его данным, в Луцке вновь пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Подробную информацию о последствиях атаки в ОГА обещают обнародовать позже.

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Под атакой находится и соседняя Ровенская область. Как сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, очередной целью врага стал один из ровенских лицеев. По его словам, обошлось без жертв.

Романюк призвал жителей области не выходить из укрытий, пока действует воздушная тревога.

"Настоятельно призываю жителей Волыни оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя!" - подчеркнул он.

Что известно об ударе по предприятию в Камень-Каширском районе

В Камень-Каширском районе после обстрела частного предприятия возник пожар. По предварительной информации, один человек погиб, ещё восемь пострадали, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали пожар на крыше складского здания, после чего приступили к работам по разборке и заливке конструкций. Из-за угрозы повторных ударов они неоднократно приостанавливали работы и уходили в безопасные места.

На месте также работали специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Волыни. Они зафиксировали незначительную утечку аммиака и оперативно провели мероприятия по его осаждению, превышения предельно допустимой концентрации аммиака за пределами объекта не обнаружили. Утром в поселке Маневичи предупреждали об угрозе выброса аммиака на одном из предприятий.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему реактивные "Шахеды" стали такой угрозой для запада Украины

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду обратил внимание, что Россия уже вышла на массовое производство реактивных дронов. По его подсчетам, это позволяет врагу запускать их небольшими группами в течение всего дня.

"Россияне вышли на уровень производства около 3000 таких реактивных "Шахедов" в месяц. Это примерно 100 в сутки. 1440 минут в сутки, делим на 100 и получаем 14,5 минут - именно столько времени требуется для запуска нового дрона. Они могут запускать небольшие группы в течение дня", - пояснил он.

Говоря о наведении дронов на цели на Волыни, эксперт упомянул недавние атаки на Ягодин. По его мнению, для корректировки маршрута россияне могут использовать даже обычную мобильную связь с территории Беларуси.

"Если посмотреть на Ягодин, где недавно были атаки на локомотив и автозаправочную станцию, то это фактически 50–70 километров от границы с Беларусью. И если на белорусской стороне стоят обычные вышки мобильной LTE-связи, они вполне могут передавать такие сигналы", - отметил Криволап.

В то же время аналитик признал, что украинская ПВО сбивает большинство таких целей, однако главная проблема - в массовости атак.

"Сейчас уровень сбиваемости достаточно высок - около 80%. Но даже то, что долетает, создает огромные проблемы, потому что этих средств уже очень много", - подчеркнул эксперт.

Атака на Волынь - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 октября Волынь атаковали около 20 вражеских ударных беспилотников. Под удар тогда попали два предприятия, в частности частное предприятие в Маневичах. Сначала сообщалось о двух пострадавших, а судьба ещё пяти человек оставалась неизвестной.

Двумя днями ранее враг атаковал Луцк реактивным дроном типа "Шахед".

Тогда под ударом оказался оптовый склад европейских товаров: погибли три человека, еще 10 травмированы. В результате атаки в городе зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.

В тот же день, 16 октября, Россия атаковала торговые центры и в других регионах. В частности, вражеские дроны поразили ТЦ в Сумах и Ровно. В Сумах, по предварительным данным, ранения получили трое человек.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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