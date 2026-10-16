Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

На фоне воздушных атак в нескольких регионах Украины возникли проблемы с электроснабжением.

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Россия выпустила десятки "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, map.ukrainealarm.com

Кратко:

Россия атакует Украину ударными дронами с разных направлений

В воздухе около 50 БПЛА

В Луцке и Киеве сложная ситуация с электричеством

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Враг запустил БПЛА небольшими группами с разных направлений. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

В течение утра и дня зафиксированы новые запуски российских беспилотников с разных направлений. Дроны запускают небольшими группами, чтобы растянуть атаку во времени.

видео дня

Основной удар нацелен на западные и южные области Украины. Мониторы сообщают примерно о 50 БПЛА над территорией страны, значительная часть которых двигалась в направлении Полтавской и Кировоградской областей. Не исключалось, что впоследствии дроны могут изменить курс на запад.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какова ситуация со светом и водой в Луцке

В Луцке из-за российских атак уже вторые сутки остается сложной ситуация с электроснабжением. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский призвал жителей подготовиться к возможным отключениям продолжительностью не менее 24 часов.

"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят, но я думаю, что нужно готовиться как минимум на 24 часа. Если включат быстрее, то слава Богу. Но хотел бы попросить всех, чтобы все подготовились", - отметил он.

По словам Разумовского, водоснабжение сохраняется, однако из-за проблем с электроэнергией давление в сети снижено. Поэтому на верхних этажах многоэтажек возможны перебои с водой.

"Вода подается на все объекты, только давление низкое, поэтому на этажах выше второго-третьего возможно отсутствие воды", - пояснил чиновник.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Он посоветовал жителям обращаться к соседям или председателям ОСМД, чтобы выяснить, можно ли набрать воду на нижних этажах домов. Больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работать благодаря генераторам.

В то же время движение троллейбусов в городе приостановлено до возобновления электроснабжения. Если ситуация не улучшится, в Луцке планируют возобновить работу "Пунктов несокрушимости".

По информации, полученной потребителями "Волыньоблэнерго", ориентировочное время восстановления электроснабжения зависит от адреса: для части потребителей указано 13:28, для других - 23:54 16 октября. Проверить актуальную информацию можно на сайте "Волыньоблэнерго".

Какова ситуация со светом в Киевской области

Около 12:42 в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Они охватили Бучанский, Обуховский и Фастовский районы.

В остальных районах области продолжают действовать графики отключений, сообщила НЭК "Укрэнерго". По данным энергетиков, из-за российских обстрелов энергосистема Украины работает в сложных условиях.

Специалисты работают над стабилизацией её работы. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений ожидается после улучшения ситуации в энергосистеме.

Отключения света в Чернигове

В Чернигове из-за повреждения двух кабельных линий без электроснабжения остались около 4,8 тысячи абонентов, сообщило Черниговоблэнерго.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Причины и обстоятельства повреждения линий не уточняются.

В то же время в Черниговской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Могут ли в Украине появиться графики подачи воды - мнение эксперта

В Украине могут ввести графики подачи воды в случае длительных отключений электроэнергии. Причиной могут стать перебои в работе оборудования, обеспечивающего водоснабжение, - об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь.

По его словам, автономные источники питания помогают поддерживать работу водоканалов, однако их мощности может оказаться недостаточно для полноценного водоснабжения. В частности, давления в сети может не хватить, чтобы вода поступала на верхние этажи многоэтажных домов.

"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано, как минимум, с подвозом топлива и с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределительное электрооборудование не может работать постоянно", - пояснил Шкинь.

В то же время он отметил, что в большинстве городов вода будет доступна как минимум раз в сутки в течение нескольких часов. Однако конкретная ситуация будет зависеть от продолжительности отключений электроэнергии и возможностей местных систем водоснабжения.

Ситуация с энергетикой в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, "Укрэнерго" проинформировало о введении почасовых ограничений электроснабжения в отдельных регионах Украины. Графики отключений света в Украине действуют с 06:00 до 23:59.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о начале отопительного сезона в Киеве. Он уточнил, что на первом этапе подключат учреждения социальной сферы и в приоритетном порядке обеспечат отоплением больницы, школы и детские сады. Часть Днепровского и Дарницкого районов пока оставалась без отопления из-за повреждения энергообъекта.

Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк предупредил о возможной аварийной ситуации с выбросом аммиака на одном из местных предприятий. Он призвал жителей быть готовыми к эвакуации в случае утечки аммиака. По сообщениям, в ночь на 16 октября на область было нацелено около 20 вражеских целей, и сотни тысяч потребителей остались без света.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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