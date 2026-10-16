Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

Руслана Заклинская
16 октября 2026, 15:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
На фоне воздушных атак в нескольких регионах Украины возникли проблемы с электроснабжением.
Россия запустила рой
Россия выпустила десятки "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, map.ukrainealarm.com

Кратко:

  • Россия атакует Украину ударными дронами с разных направлений
  • В воздухе около 50 БПЛА
  • В Луцке и Киеве сложная ситуация с электричеством

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Враг запустил БПЛА небольшими группами с разных направлений. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

В течение утра и дня зафиксированы новые запуски российских беспилотников с разных направлений. Дроны запускают небольшими группами, чтобы растянуть атаку во времени.

видео дня

Основной удар нацелен на западные и южные области Украины. Мониторы сообщают примерно о 50 БПЛА над территорией страны, значительная часть которых двигалась в направлении Полтавской и Кировоградской областей. Не исключалось, что впоследствии дроны могут изменить курс на запад.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какова ситуация со светом и водой в Луцке

В Луцке из-за российских атак уже вторые сутки остается сложной ситуация с электроснабжением. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский призвал жителей подготовиться к возможным отключениям продолжительностью не менее 24 часов.

"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят, но я думаю, что нужно готовиться как минимум на 24 часа. Если включат быстрее, то слава Богу. Но хотел бы попросить всех, чтобы все подготовились", - отметил он.

По словам Разумовского, водоснабжение сохраняется, однако из-за проблем с электроэнергией давление в сети снижено. Поэтому на верхних этажах многоэтажек возможны перебои с водой.

"Вода подается на все объекты, только давление низкое, поэтому на этажах выше второго-третьего возможно отсутствие воды", - пояснил чиновник.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Он посоветовал жителям обращаться к соседям или председателям ОСМД, чтобы выяснить, можно ли набрать воду на нижних этажах домов. Больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работать благодаря генераторам.

В то же время движение троллейбусов в городе приостановлено до возобновления электроснабжения. Если ситуация не улучшится, в Луцке планируют возобновить работу "Пунктов несокрушимости".

По информации, полученной потребителями "Волыньоблэнерго", ориентировочное время восстановления электроснабжения зависит от адреса: для части потребителей указано 13:28, для других - 23:54 16 октября. Проверить актуальную информацию можно на сайте "Волыньоблэнерго".

Какова ситуация со светом в Киевской области

Около 12:42 в Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Они охватили Бучанский, Обуховский и Фастовский районы.

В остальных районах области продолжают действовать графики отключений, сообщила НЭК "Укрэнерго". По данным энергетиков, из-за российских обстрелов энергосистема Украины работает в сложных условиях.

Специалисты работают над стабилизацией её работы. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений ожидается после улучшения ситуации в энергосистеме.

Отключения света в Чернигове

В Чернигове из-за повреждения двух кабельных линий без электроснабжения остались около 4,8 тысячи абонентов, сообщило Черниговоблэнерго.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Причины и обстоятельства повреждения линий не уточняются.

В то же время в Черниговской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Могут ли в Украине появиться графики подачи воды - мнение эксперта

В Украине могут ввести графики подачи воды в случае длительных отключений электроэнергии. Причиной могут стать перебои в работе оборудования, обеспечивающего водоснабжение, - об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь.

По его словам, автономные источники питания помогают поддерживать работу водоканалов, однако их мощности может оказаться недостаточно для полноценного водоснабжения. В частности, давления в сети может не хватить, чтобы вода поступала на верхние этажи многоэтажных домов.

"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано, как минимум, с подвозом топлива и с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределительное электрооборудование не может работать постоянно", - пояснил Шкинь.

В то же время он отметил, что в большинстве городов вода будет доступна как минимум раз в сутки в течение нескольких часов. Однако конкретная ситуация будет зависеть от продолжительности отключений электроэнергии и возможностей местных систем водоснабжения.

Ситуация с энергетикой в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, "Укрэнерго" проинформировало о введении почасовых ограничений электроснабжения в отдельных регионах Украины. Графики отключений света в Украине действуют с 06:00 до 23:59.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о начале отопительного сезона в Киеве. Он уточнил, что на первом этапе подключат учреждения социальной сферы и в приоритетном порядке обеспечат отоплением больницы, школы и детские сады. Часть Днепровского и Дарницкого районов пока оставалась без отопления из-за повреждения энергообъекта.

Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк предупредил о возможной аварийной ситуации с выбросом аммиака на одном из местных предприятий. Он призвал жителей быть готовыми к эвакуации в случае утечки аммиака. По сообщениям, в ночь на 16 октября на область было нацелено около 20 вражеских целей, и сотни тысяч потребителей остались без света.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине Луцк новости Украины новости Луцка отключения света атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

15:49Аналитика
Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

15:27Украина
Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

14:58Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Последние новости

15:54

Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить внимание

15:51

Трем знакам зодиака улыбнется удача: что принесет новая неделя

15:49

"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

15:27

Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста

15:27

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
15:03

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчисткиВидео

14:58

Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

14:55

В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с поля боя - AP

14:32

"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

Реклама
14:25

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

13:55

"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

13:52

Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

13:36

"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

13:35

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:28

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилкеВидео

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

Реклама
12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

11:47

Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

10:42

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:24

Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

10:22

Хвойные иголки для сада и огорода: 4 способа с пользой использовать опавшую хвою

10:07

Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночьВидео

09:57

Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

09:53

"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупкуВидео

09:49

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:20

Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

09:07

Удар дронов по Волыни: блэкаут в Луцке, пострадали два предприятия, есть раненые

08:30

Массированная атака БпЛА на РФ: в Москве закрыты аэропорты, во Владимире — взрывы

Реклама
08:25

РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшиеФото

07:33

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

07:30

Свидетель по делу Сенниченко мог иметь свои интересы вокруг ОПЗ и ОГХК — Гаврилечко

06:51

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

06:24

Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

06:15

Гороскоп на завтра, 17 октября: Овнам — измена, Рыбам — отличные новости

05:55

"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

05:11

Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

04:51

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банкиВидео

04:12

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять