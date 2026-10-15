Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

Кратко:
- В Украине снова будут действовать графики отключений света
- Ограничения будут введены с 06:00 до 23:59
- Свет будут отключать в объеме от 0,5 до 2 очередей
В пятницу, 16 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в течение дня будут действовать графики почасовых отключений. Об этом сообщило "Укрэнерго".
Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и предприятий. С 06:00 до 23:59 для населения будут применяться графики отключений объемом от 0,5 до 2 очередей, а для промышленности и бизнеса - графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют проверять актуальные графики на официальных страницах облэнерго в своих регионах.
Энергетики также призвали экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику.
Могут ли в Украине появиться графики подачи воды - мнение эксперта
В Украине могут ввести графики подачи воды в случае длительных отключений электроэнергии. Причиной могут стать перебои в работе оборудования, обеспечивающего водоснабжение, - об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь.
По его словам, автономные источники питания помогают поддерживать работу водоканалов, однако их мощности может оказаться недостаточно для полноценного водоснабжения. В частности, давления в сети может не хватить, чтобы вода поступала на верхние этажи многоэтажных домов.
"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано, как минимум, с подвозом топлива и с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределительное электрооборудование не может работать постоянно", - пояснил Шкинь.
В то же время он отметил, что в большинстве городов вода будет доступна как минимум раз в сутки в течение нескольких часов. Однако конкретная ситуация будет зависеть от продолжительности отключений электроэнергии и возможностей местных систем водоснабжения.
Отключения света в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, "Укрэнерго" проинформировало о введении почасовых графиков отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины. Ограничения для населения составляли от 0,5 до 1,5 очереди, согласно приведенным сообщениям.
ДТЭК сообщила об изменении подхода к составлению графиков отключений в Киеве. В пресс-службе пояснили, что индивидуальные графики для каждого адреса формируются с учетом особенностей подключения к сети.
КГГА сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и области 11 октября. Городская администрация подчеркнула, что в условиях экстренных ограничений графики не действуют, а восстановление зависит от состояния сети.
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Об источнике: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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