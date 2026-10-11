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Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

Дарья Пшеничник
11 октября 2026, 10:24
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Ограничения были введены на фоне усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света в Киеве и области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

видео дня
  • В Киеве и области ввели экстренные отключения света
  • Во время экстренных ограничений графики не действуют
  • КГГА просит заготовить запасы на случай перебоев

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 11 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение принято по указанию "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.

Такой режим ограничений означает, что привычные почасовые графики отключений в это время не применяются - свет отключают без предварительного расписания, а восстановление напряжения зависит от состояния сети.

КГГА предупредила о возможных перебоях еще накануне

О риске длительных проблем с инфраструктурой столицы городские власти говорили за день до введения экстренных ограничений. В КГГА обратились к жителям с просьбой заранее позаботиться о необходимых запасах на случай остановки электро- и водоснабжения.

Причиной предупреждений в городской администрации назвали усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру, из-за которых нагрузка на системы жизнеобеспечения столицы возросла.

Восстановительные работы ведутся круглосуточно

Параллельно с ограничениями в городе работают аварийные бригады. В КГГА отметили, что энергетики круглосуточно занимаются восстановлением электроснабжения, а коммунальные службы - стабилизацией работы систем водоснабжения.

Оптимистичный прогноз отключений света зимой

Главред писал, что, по словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики Сергея Нагорняка, Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Это вызывает беспокойство в связи с приближающейся зимой. Однако украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света. Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно промышленности.

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Атаки на энергетику Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Ранее сообщалось, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.

Накануне стало известно, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

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Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

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