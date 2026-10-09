В Киеве остановился общественный транспорт сразу в трёх районах: что произошло

Перевозчик предупреждает, что о возобновлении движения будет сообщено отдельно.

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В Киеве частично приостановлено движение общественного транспорта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, пресс-служба "Киевпастранса"

Кратко:

Движение транспорта приостановлено в трёх районах Киева

Причина - отсутствие напряжения в энергосистеме

Ночью и утром в столице раздавались взрывы

В Киеве утром в пятницу, 9 октября, остановилось движение части общественного транспорта сразу в трех районах - из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Об этом сообщили в Telegram-канале коммунального перевозчика "Киевпастранс".

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Ограничения охватили правый и левый берега столицы и затронули маршруты, обслуживающие крупные жилые массивы.

"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах", - говорится в сообщении "Киевпастранса".

Конкретных сроков, когда маршруты вернутся к графику, перевозчик не называет. В компании лишь отметили, что информацию о возобновлении курсирования и дальнейших корректировках в работе транспорта обнародуют отдельно.

Взрывы в столице и проблемы с электричеством

Остановке движения предшествовала беспокойная ночь: в Киеве взрывы раздавались как в темное время суток, так и уже после рассвета 9 октября.

Мониторинговые каналы сообщают о перебоях с электроснабжением в части столицы. Вероятной причиной называют российский удар по объекту энергетики.

Удары по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, 8 октября в Киеве временно остановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. В тот же день российский дрон попал в четырехэтажное здание магазина в Соломенском районе. В ДТЭК тогда сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в столице.

Британское издание The Telegraph писало об изменении тактики Кремля в отношении украинской столицы. По данным журналистов, Путин поручил генералу Сергею Суровикину провести кампанию ударов по Киеву. Одной из целей этой кампании издание назвало мосты в столице.

1 октября российская армия несколько раз атаковала Южный мост в Киеве. Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов рассказал, что будет со столицей из-за таких ударов. По его мнению, город не остановится, но экономика будет "сдуваться".

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Об источнике: "Киевпастранс" КП "Киевпастранс" - крупнейший городской перевозчик Украины, отвечающий за весь наземный общественный транспорт столицы. Предприятие подчиняется КГГА и обеспечивает ежедневное сообщение с помощью автобусов, троллейбусов, трамваев, городской электрички и Киевского фуникулера.

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