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Россия атаковала Киев, дрон попал в магазин: есть погибшие и пострадавшие

Мария Николишин
8 октября 2026, 12:37
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Поисково-спасательная операция на месте попадания продолжается.
Россия атаковала Киев, дрон попал в магазин: есть погибшие и пострадавшие
Россия нанесла удар дронами по Киеву / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Дрон попал в 4-этажное здание магазина в Киеве
  • Пожар в магазине удалось локализовать
  • На месте обнаружили тела двух погибших и двух пострадавших

Днем в четверг, 8 октября, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В столице работали силы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина.

видео дня

Впоследствии он добавил, что пожар удалось локализовать.

"Обнаружены тела двух погибших и двух пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал Кличко.

Мэр столицы также сообщил, что в Шевченковском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. По предварительной информации, горят автомобили. Экстренные службы направляются на место.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Последствия ударов по Киевской области

В то же время в ГСЧС сообщили, что в результате ударов российских БПЛА возник пожар на одном из логистических объектов в Бучанском районе Киевской области.

В настоящее время спасатели локализовали пожар. Продолжается ликвидация последствий атак РФ.

"Специалисты ГСЧС продолжают работы по разборке и заливке конструкций, несмотря на постоянные вражеские атаки, чтобы полностью ликвидировать очаги горения и не допустить повторного возгорания", - говорится в сообщении.

  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября
    Последствия удара по Бучанскому району Киевской области 8 октября фото: ГСЧС

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Мониторинговые каналы предупреждали, что новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможны удары по энергетической инфраструктуре.

По их данным, вероятная новая атака может стать частью серии из восьми массированных ударов, о которой якобы предупреждала американская разведка.

"Разведка США предупреждает о новом баллистическом ударе по Киеву и области через 4–7 суток", - подчеркнули наблюдатели.

Удары по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, днем 7 октября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Бучанском районе повреждены складское помещение и автомобиль, а в Фастовском районе - частный жилой дом, в частности его крыша.

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. В Подольском районе повреждения получило складское помещение.

В результате ночной комбинированной атаки России на Киевскую область 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Садыба Нюшаник" в селе Воропаев Вишгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержались птицы, а также оборудование для лечения и запасы кормов.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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