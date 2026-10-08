Россия атаковала Киев, дрон попал в магазин: есть погибшие и пострадавшие

Кратко:
- Дрон попал в 4-этажное здание магазина в Киеве
- Пожар в магазине удалось локализовать
- На месте обнаружили тела двух погибших и двух пострадавших
Днем в четверг, 8 октября, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В столице работали силы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА в 4-этажное здание магазина.
Впоследствии он добавил, что пожар удалось локализовать.
"Обнаружены тела двух погибших и двух пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал Кличко.
Мэр столицы также сообщил, что в Шевченковском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. По предварительной информации, горят автомобили. Экстренные службы направляются на место.
Последствия ударов по Киевской области
В то же время в ГСЧС сообщили, что в результате ударов российских БПЛА возник пожар на одном из логистических объектов в Бучанском районе Киевской области.
В настоящее время спасатели локализовали пожар. Продолжается ликвидация последствий атак РФ.
"Специалисты ГСЧС продолжают работы по разборке и заливке конструкций, несмотря на постоянные вражеские атаки, чтобы полностью ликвидировать очаги горения и не допустить повторного возгорания", - говорится в сообщении.
Когда РФ может нанести массированный удар по Украине
Мониторинговые каналы предупреждали, что новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможны удары по энергетической инфраструктуре.
По их данным, вероятная новая атака может стать частью серии из восьми массированных ударов, о которой якобы предупреждала американская разведка.
"Разведка США предупреждает о новом баллистическом ударе по Киеву и области через 4–7 суток", - подчеркнули наблюдатели.
Удары по Киеву - последние новости
Как сообщал Главред, днем 7 октября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Бучанском районе повреждены складское помещение и автомобиль, а в Фастовском районе - частный жилой дом, в частности его крыша.
В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека. В Подольском районе повреждения получило складское помещение.
В результате ночной комбинированной атаки России на Киевскую область 7 октября дотла сгорел центр реабилитации диких птиц "Садыба Нюшаник" в селе Воропаев Вишгородского района. Огонь уничтожил все помещения, где содержались птицы, а также оборудование для лечения и запасы кормов.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.
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