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В Киеве громкие взрывы: Россия атакует столицу реактивными дронами, что известно

Юрий Берендий
7 октября 2026, 17:04обновлено 7 октября, 17:40
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Атака дронов на Киев и Киевскую область продолжается: ПВО ведет огонь над столицей.
В Киеве громкие взрывы: Россия атакует столицу реактивными дронами, что известно
Атака дронов на Киев и область продолжается / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • В Киеве работает ПВО, жителей призвали находиться в укрытиях
  • Воздушные силы сообщили о движении реактивных БПЛА над столицей

Страна-агрессор Россия атакует Киев реактивными дронами. В Киеве работают силы противовоздушной обороны, слышны громкие взрывы. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Кличко отметил, что в столице действует ПВО, и призвал киевлян оставаться в безопасных местах. КМВА также обратилась к жителям с просьбой не покидать укрытия.

видео дня

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!" - призвал Кличко.

Воздушные силы сообщают о движении реактивных беспилотников над столицей и вблизи Киева. В 16:44 один из БПЛА пролетал мимо Борисполя в направлении города, после чего военные сообщили о его движении над Бортничами и Осокорками/Позняками.

Впоследствии аналогичные сообщения поступили в отношении Теремков и Вишневого. Воздушные силы фиксировали перемещение реактивных БПЛА в разных направлениях вблизи столицы.

Кроме того, продолжается атака вражеских дронов на Киевскую область. В Бучанском районе повреждены складское помещение и автомобиль, а в Фастовском районе - частный жилой дом, в частности его крыша.

По данным Киевской областной государственной администрации, погибших и пострадавших нет. Соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки.

По состоянию на 17:36 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в одном из пятиэтажных домов в Соломенском районе медики осматривают пострадавшего. В здании возник пожар на уровне первого–третьего этажей. На месте работают спасатели, пожарные и медики.В Днепровском районе зафиксировали падение обломков недалеко от учебного заведения. По предварительной информации, пожара там не возникло.Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе пострадали два человека. Обоих раненых госпитализировали медики.

По состоянию на 17:15 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки загорелся частный жилой дом. Еще по одному адресу, по предварительным данным, есть пострадавший. Экстренные службы направляются на места происшествий.

По состоянию на 17:04 известно, что в Соломенском районе из-за падения обломков возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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