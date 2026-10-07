РФ ударила по многоэтажке в Прилуках, под завалами ищут людей: что известно

​По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

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РФ ударила по жилому дому в Прилуках / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Нацполиция

Кратко:

Армия РФ атаковала Черниговщину ракетами

Зафиксирован "прилет" в жилой дом

Под завалами ищут людей

Российская оккупационная армия во время массированного ракетно-дронового удара 7 октября ударила по жилой многоэтажке в Прилуках. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали.

​По предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте работают все службы, идет разбор завалов.

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"Ракетный удар по Прилукам. Одно из попаданий – просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали. Предварительно уже известно о погибших и раненых. Сейчас все службы привлечены, идет разбор завалов", - сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В Нацполиции добавили, что оккупанты нанесли удар по Прилукам окола шести часов утра.

Зафиксировано попадание в многоэтажку, Центр творчества детей и юношества, предприятие.

Мониторинговый канал monitor пишет, что оккупанты ударили по Прилукам на Черниговщине крылатыми ракетами.

"Известно о 2 погибших. Ранены 7 человек. Информация уточняется, что под завалами могут оставаться люди", - говорится в сообщении.

Ракетно-дроновый удар по Украине 7 октября 2026 - новости

Как писал Главред, 6 октября мониторы сообщали о подготовке оккупантов к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Среди среди приоритетных целей называлась критическая и военная инфраструктура в г. Киев и Киевской области. Удар армия РФ приурочила ко дню рождения российского диктатора - 7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года.

Первые сообщения о применении баллистического вооружения минувшей ночью поступили около 03:09, после чего атака разворачивалась двумя волнами. Детальнее читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города. В Оболонском районе попадание пришлось на нежилую застройку, в Подольском - повреждены складские помещения. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.

Утром 7 октября оккупанты ударили ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе. Информацию о пострадавших экстренные службы уточняют.

РФ готовит удары по энергетике - что известно

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть нацелены на широкий спектр объектов, включая электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Самый чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена заставить остановиться три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют удары ракетами по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.

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О персоне: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

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