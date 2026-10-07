Армия РФ ударила ракетами Кременчугу: повреждены многоэтажки и предприятие

Кратко:
- Полтавщина подверглась ракетно-дроновой атаке РФ 7 октября
- Ракеты попали в жилой район Кременчуга
- Повреждены многоквартирные дома и предприятие
Российские войска утром 7 октября попали ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе. Информацию о пострадавших экстренные службы уточняют.
Первыми об опасности для региона предупредили Воздушные силы: ночью сообщалось о движении баллистики в направлении Кременчуга, а после 06:00 - о многочисленных крылатых ракетах курсом на город и область. Фиксировались также реактивные БпЛА.
О ходе удара по региону написал в Telegram руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
"Полтавщина под массированной ракетно-дроновой атакой. В Кременчуге звучат взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - призвал глава ОВА в 06:25.
Последствия для города стали понятны примерно через час, когда на место выехали все профильные подразделения.
"Во время массированной ракетной атаки зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге. Повреждены многоквартирные дома", - отметил Дякивнич.
Также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе.
Жителям, чье жилье или имущество получило повреждения, в ОВА советуют обращаться в местные штабы по ликвидации последствий или на горячую линию по номеру 0 800 502 230.
Обновлено. По предварительной информации, два человека погибли. Еще семь получили ранения.Спасательная операция продолжается.
Киев, Днепр и Запорожье: удары по четырем регионам
Полтавщина была лишь одним из направлений комбинированного удара, который россияне наносили волнами с ночи.
Как писал Главред, в Дарницком районе Киева погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города. В Оболонском районе попадание пришлось на нежилую застройку, в Подольском - повреждены складские помещения.
В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.
Параллельно под ударом оказался промышленный сектор Днепра, о чем в 4:22 сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
"Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре. Информацию о пострадавших уточняем. Угроза продолжается. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах", - подчеркнул он.
В Запорожье россияне попали в объект транспортной инфраструктуры, из-за чего водителей предупредили о возможных ограничениях. Детали привел исполняющий обязанности главы областной администрации Михаил Семикин.
"Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог. Учитывайте это во время поездок и следите за официальной информацией", - указал Семикин.
Что предшествовало массированному удару
О подготовке Россией нового комбинированного обстрела украинской территории предупреждали еще накануне - соответствующие сигналы звучали в вечернем обращении президента 6 октября.
Мониторы также сообщали о подготовке оккупантов к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Среди среди приоритетных целей называлась критическая и военная инфраструктура в г. Киев и Киевской области. Удар армия РФ приурочила ко дню рождения российского диктатора - 7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года.
Первые сообщения о применении баллистического вооружения этой ночью поступили около 03:09, после чего атака разворачивалась двумя волнами. Детальнее читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.
Оперативные данные о количестве сбитых целей, разрушенных зданий и пострадавших остаются предварительными и могут измениться после завершения работы подразделений противовоздушной обороны и спасателей.
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О персоне: Виталий Дякивнич
Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года.
Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики.
В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию.
Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года.
В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области.
С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька).
С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации.
В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва.
В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА.
С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области.
8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации.
Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.
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