Армия РФ ударила ракетами Кременчугу: повреждены многоэтажки и предприятие

После атаки все соответствующие службы направили на места "прилетов". В настоящее время специалисты работают на территории.

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Ракетный удар по Полтавщине - пострадали жилые дома Кременчуга / Коллаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Кратко:

Полтавщина подверглась ракетно-дроновой атаке РФ 7 октября

Ракеты попали в жилой район Кременчуга

Повреждены многоквартирные дома и предприятие

Российские войска утром 7 октября попали ракетами по жилому району Кременчуга на Полтавщине - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе. Информацию о пострадавших экстренные службы уточняют.

Первыми об опасности для региона предупредили Воздушные силы: ночью сообщалось о движении баллистики в направлении Кременчуга, а после 06:00 - о многочисленных крылатых ракетах курсом на город и область. Фиксировались также реактивные БпЛА.

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О ходе удара по региону написал в Telegram руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"Полтавщина под массированной ракетно-дроновой атакой. В Кременчуге звучат взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - призвал глава ОВА в 06:25.

Последствия для города стали понятны примерно через час, когда на место выехали все профильные подразделения.

"Во время массированной ракетной атаки зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге. Повреждены многоквартирные дома", - отметил Дякивнич.

Также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе.

Жителям, чье жилье или имущество получило повреждения, в ОВА советуют обращаться в местные штабы по ликвидации последствий или на горячую линию по номеру 0 800 502 230.

Обновлено. По предварительной информации, два человека погибли. Еще семь получили ранения.Спасательная операция продолжается.

Киев, Днепр и Запорожье: удары по четырем регионам

Полтавщина была лишь одним из направлений комбинированного удара, который россияне наносили волнами с ночи.

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города. В Оболонском районе попадание пришлось на нежилую застройку, в Подольском - повреждены складские помещения.

В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Параллельно под ударом оказался промышленный сектор Днепра, о чем в 4:22 сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре. Информацию о пострадавших уточняем. Угроза продолжается. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах", - подчеркнул он.

В Запорожье россияне попали в объект транспортной инфраструктуры, из-за чего водителей предупредили о возможных ограничениях. Детали привел исполняющий обязанности главы областной администрации Михаил Семикин.

"Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог. Учитывайте это во время поездок и следите за официальной информацией", - указал Семикин.

Что предшествовало массированному удару

О подготовке Россией нового комбинированного обстрела украинской территории предупреждали еще накануне - соответствующие сигналы звучали в вечернем обращении президента 6 октября.

Мониторы также сообщали о подготовке оккупантов к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Среди среди приоритетных целей называлась критическая и военная инфраструктура в г. Киев и Киевской области. Удар армия РФ приурочила ко дню рождения российского диктатора - 7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года.

Первые сообщения о применении баллистического вооружения этой ночью поступили около 03:09, после чего атака разворачивалась двумя волнами. Детальнее читайте в материале: РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Оперативные данные о количестве сбитых целей, разрушенных зданий и пострадавших остаются предварительными и могут измениться после завершения работы подразделений противовоздушной обороны и спасателей.

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О персоне: Виталий Дякивнич Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года. Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики. В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию. Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года. В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области. С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька). С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации. В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва. В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА. С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области. 8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации. Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.

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