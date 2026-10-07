РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

Аналитики предупреждают, что под прицелом оказались ключевые транспортные узлы, через которые проходит логистика Сил обороны на юге.

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Россия начала наносить удары по мостам в крупных городах / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Кампания против мостов вышла за пределы Киева

Под ударом находятся критически важные наземные коммуникации

Цель РФ - давление на гражданское население и экономику

Страна-агрессор Россия усилила удары по мостам в крупных украинских городах. После Киева эта кампания распространилась и на Запорожье. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, 6 октября российские войска нанесли удар по мосту через реку Днепр в городе Запорожье, временно остановив движение по переправе.

видео дня

Аналитики подчеркнули, что Россия недавно усилила удары беспилотниками дальнего радиуса действия по мостам через реку Днепр в Киеве и, вероятно, расширяет свою ударную кампанию, чтобы охватить другие крупные населенные пункты.

В ISW отмечают, что Запорожье расположено на пересечении нескольких критически важных украинских наземных линий связи и служит важнейшим транспортным узлом для логистики ВСУ в Запорожской области и на юге Украины.

"Недавние усиленные удары России по мостам в городах Киеве и Запорожье также направлены на то, чтобы усложнить жизнь гражданского населения в этих крупных населенных пунктах, разрушая гражданскую и жилую инфраструктуру, сея постоянный страх и неопределенность в повседневной жизни, а также ухудшая внутреннюю экономику страны", - говорится в отчете.

Почему РФ начала атаковать мосты в Киеве

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отмечал, что удары по транспортной инфраструктуре нельзя рассматривать отдельно от других российских атак на Киев. Они являются частью более широкой кампании ударов по различным объектам города.

По его словам, мосты имеют особое значение для Киева из-за географии города и необходимости ежедневного перемещения большого количества людей между правым и левым берегами.

"Враг знает нашу транспортную систему и понимает ее уязвимые места. Именно по одному из таких мест он и нанес удар. Отсюда следует, что мы тоже должны знать свои слабые места и стараться их защищать, если это возможно", - подчеркнул он.

Удары по мостам - последние новости

Как сообщал Главред, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе было временно перекрыто. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Утром 4 октября Россия атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Повреждение сооружения подтвердил мэр Киева. Попадание было зафиксировано в дорожное полотно.

Командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов сообщил, что российские войска пытаются использовать против мостов специальные кумулятивно-режущие боеприпасы. Они предназначены для повреждения металлических элементов конструкций, однако для эффективного применения требуют очень точного попадания.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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