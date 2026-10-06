Оккупанты бьют по мостам специальными боеприпасами: чем они опасны

Оккупанты ищут способ точечного повреждения металлических конструкций мостов с помощью специальных боеприпасов.

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Россия наносит удары по мостам с помощью специальных боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот

Главное из заявлений Волохова:

РФ применяет против мостов кумулятивно-режущие боеприпасы

Они концентрируют энергию взрыва на металлических элементах конструкций

Для нанесения значительного ущерба требуется очень точное попадание под правильным углом

Российские войска пытаются использовать против мостов специальные кумулятивно-режущие боеприпасы. Они предназначены для повреждения металлических элементов конструкций, однако для эффективного применения требуют очень точного попадания. Об этом в эфире "Киев24" рассказал командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов.

По его словам, в российских "Геранях" кумулятивная струя формируется в режущую плоскость. Таким образом оккупанты пытаются срезать металлические элементы мостов и других инженерных сооружений.

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Волохов пояснил, что такой боеприпас отличается от обычного взрывчатого вещества способом использования энергии взрыва. Она концентрируется в определенном направлении, благодаря чему может воздействовать на конкретный элемент конструкции.

"Если военные хотят взорвать мост, то они не просто кладут много взрывчатки... Это отдельная сложность, потому что тогда взрыв как бы оближет конструкцию, и энергия взрыва не проникнет в неё. А вот кумулятивный боеприпас может обеспечить, чтобы энергия взрыва концентрированно проникла в опору ЛЭП или моста", - отметил военный.

В то же время использование такого боеприпаса само по себе не гарантирует серьезного повреждения моста. Для результативной атаки нужно попасть в конкретный элемент конструкции, причем под правильным углом и в необходимом положении.

По словам Волохова, именно точность является одним из главных ограничений такого способа поражения.

Россия использует новую тактику ударов по мостам столицы

По данным аналитиков ISW, во время ударов по киевским мостам россияне применили принципиально иной способ наведения. Советник Президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что оккупанты задействовали один или несколько ретрансляторов, которые формируют mesh-сеть с временной локальной связью - именно она позволяет операторам корректировать траекторию полета беспилотника уже во время атаки.

Принцип работы таких устройств сводится к функции шлюза: они принимают команды через интернет и преобразуют их в радиочастотные сигналы для находящегося поблизости дрона.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Удары по мостам - последние новости

Как писал Главред, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыто. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Напомним, Россия утром 4 октября атаковала Киев. Попадание зафиксировано в дорожное полотно Южного моста. Есть повреждения, есть пострадавшие.

Столичные власти сообщили, что движение по двум мостам через Днепр в Киеве будет приостанавливаться на 15 минут во время воздушной тревоги. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов.

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О персоне: Николай Волохов Николай Волохов с позывным "Абдула" защищает Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады в подразделении "Терра" на Бахмутском направлении. В гражданской жизни Николай - мотогонщик, а сейчас он - аэроразведчик. Путь воина мужчина выбрал в 2014 году - во время боев за Мариуполь, сообщает УП.

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