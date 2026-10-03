Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

Четыре столичных моста будут работать в обычном режиме, ещё два - с паузами после сигнала воздушной тревоги.

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Два переезда через Днепр в Киеве будут закрывать на четверть часа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие мосты Киева перекрывают во время тревоги

Сколько длится ограничение движения транспорта

Откуда выезжать на Южный мост

Движение по двум мостам через Днепр в Киеве будут останавливать на 15 минут во время воздушной тревоги. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов, тогда как остальные четыре переправы будут работать в обычном режиме, сообщает Киевская военная администрация.

Как работает Южный мост

На Южном мосту ограничение действует только в одном направлении. Транспорт с левого на правый берег движется без каких-либо препятствий, тогда как в обратном направлении движение останавливают на четверть часа с момента объявления сигнала тревоги, после чего его возобновляют.

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Отдельно в администрации уточнили логистику заезда на эту переправу: выезд в направлении с правого на левый берег осуществляется со стороны Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

Подольско-Воскресенский перекрывают в обе стороны

Более жёсткий режим введён на самой молодой столичной переправе. Там транспортный поток останавливают дважды - и в начале, и после завершения тревоги.

"Подольско-Воскресенский мост – в случае объявления или отбоя воздушной тревоги движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут. После этого движение возобновляется в полном объёме", - говорится в сообщении столичной военной администрации.

Четыре переправы работают без ограничений

Остальные мосты столицы продолжат работать в штатном режиме независимо от воздушных тревог. Без ограничений будет двигаться транспорт по Северному, Дарницкому мостам, мосту Патона и мосту Метро.

В столичной администрации призвали водителей учитывать эти правила заранее.

"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок", - отметили в ведомстве.

Удары РФ по мостам в Киеве - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег временно перекрыли.

Что будет означать для Киева длительное закрытие хотя бы одного из мостов

Длительное закрытие даже одного киевского моста способно ударить по столице сильнее, чем кажется на первый взгляд. Город не остановится, но киевляне начнут терять часы в дороге, а бизнес - клиентов. Об этом сообщил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду.

Уязвимость города заложена в самой его географии. Более 40% населения проживает на востоке города, остальные - по другую сторону Днепра.

"А вот с рабочими местами ситуация совсем иная. По довоенным данным, соотношение составляло примерно 80 к 20: около 80% рабочих мест - на правом берегу. Поэтому если вы живете на левом берегу, то с большой вероятностью работаете на правом", - отметил Беспалов.

На правобережье сконцентрировано значительно больше вакансий: офисы, госучреждения, министерства, немало медицинских учреждений.

Отсюда критическая роль сообщения через Днепр для ежедневного ритма столицы.

"Если мы ухудшаем транспортную доступность между левым и правым берегами, город не останавливается. Но если дорога начинает занимать два часа, возникает другая проблема. Вместо того чтобы работать, отдыхать, учиться или пользоваться товарами и услугами, человек тратит лишний час утром и лишний час вечером просто на дорогу", - подчеркивает Беспалов.

Такие потери эксперт называет огромными в социально-экономическом измерении. Транспортные планировщики, напротив, стремятся сократить продолжительность поездок, ведь чем быстрее по городу перемещаются люди и грузы, тем активнее работает экономика.

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О персоне: Дмитрий Беспалов Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА). В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего приступил к работе на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects. В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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