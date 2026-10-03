Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

Вы узнаете:
- Когда в Украине начнется потепление
- Какой антициклон влияет на погоду сейчас
В первые выходные октября погода в Украине будет отличаться стабильностью, солнцем и мягким осенним теплом. Об этом написал синоптик Виталий Постригань.
По его словам, температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, но местами на поверхности почвы возможны заморозки.
В то же время днем еще высокое осеннее солнце будет прогревать воздух до приятных +14…+19 градусов.
Когда в Украине потеплеет
Синоптик добавил, что в начале следующей недели погодная ситуация изменится: более холодный воздух уступит место более теплому, а дневная температура поднимется до +21 градуса.
По его словам, в настоящее время на погоду в Украине влияет блокирующий антициклон Borchert, охвативший территорию от Средиземного моря до Белого моря. На его восточной окраине воздушные потоки переносят с северо-востока более прохладный и сухой воздух.
"В начале новой рабочей недели направление воздушных потоков изменится. Вместо северного потока установится южный, который принесет более теплый воздух", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что ночная температура повысится до +3…+8 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +16…+21 градус.
"Ночью уже без заморозков, днем бабье лето", - подытожил Постригань.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных, 3 и 4 октября, будет малооблачной и сухой. Температурный режим в целом будет соответствовать климатической норме с незначительными отклонениями.
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что заморозки на поверхности почвы до -3 градусов охватят Украину в ночь с 3 на 4 октября, а в Прикарпатье локально минусовую температуру зафиксируют даже в воздухе.
В то же время синоптик Наталья Диденко заявляла, что, по предварительным прогнозам, дожди и похолодание в Украине ожидаются 9–10 октября.
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О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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