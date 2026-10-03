Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

На смену северным потокам придут южные, из-за чего температура повысится.

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Когда в Украину придет бабье лето / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине начнется потепление

Какой антициклон влияет на погоду сейчас

В первые выходные октября погода в Украине будет отличаться стабильностью, солнцем и мягким осенним теплом. Об этом написал синоптик Виталий Постригань.

По его словам, температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, но местами на поверхности почвы возможны заморозки.

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В то же время днем еще высокое осеннее солнце будет прогревать воздух до приятных +14…+19 градусов.

Погода в Украине в воскресенье, 4 октября / фото: meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Синоптик добавил, что в начале следующей недели погодная ситуация изменится: более холодный воздух уступит место более теплому, а дневная температура поднимется до +21 градуса.

По его словам, в настоящее время на погоду в Украине влияет блокирующий антициклон Borchert, охвативший территорию от Средиземного моря до Белого моря. На его восточной окраине воздушные потоки переносят с северо-востока более прохладный и сухой воздух.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

"В начале новой рабочей недели направление воздушных потоков изменится. Вместо северного потока установится южный, который принесет более теплый воздух", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что ночная температура повысится до +3…+8 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +16…+21 градус.

"Ночью уже без заморозков, днем бабье лето", - подытожил Постригань.

Погода в Украине в понедельник, 5 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных, 3 и 4 октября, будет малооблачной и сухой. Температурный режим в целом будет соответствовать климатической норме с незначительными отклонениями.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что заморозки на поверхности почвы до -3 градусов охватят Украину в ночь с 3 на 4 октября, а в Прикарпатье локально минусовую температуру зафиксируют даже в воздухе.

В то же время синоптик Наталья Диденко заявляла, что, по предварительным прогнозам, дожди и похолодание в Украине ожидаются 9–10 октября.

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О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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