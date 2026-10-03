Одна привычка медленно 'убивает' автомат: что не стоит делать водителям

Наиболее уязвимыми являются семиступенчатые коробки DSG с сухим сцеплением, ремонт которых обходится дороже всего.

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Почему нельзя трогаться сразу после запуска двигателя / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Сколько нужно ждать после запуска двигателя

Почему пробег влияет на условия работы коробки передач

Одна утренняя привычка водителей может незаметно сократить срок службы автоматической коробки передач в автомобиле. В то же время немного терпения после запуска двигателя может снизить риск поломки, ремонт которой может обойтись в десятки тысяч гривен.

Главред решил разобраться, чего не стоит делать с автоматической коробкой передач.

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Почему не стоит начинать движение сразу после запуска двигателя

Движение сразу после запуска двигателя ускоряет износ автоматической коробки передач, и дороже всего это обходится владельцам семиступенчатых DSG с сухим сцеплением. В первые секунды гидравлическая система еще только выходит на рабочее давление, а масло не успевает пройти по всем каналам, пишет Auto Swiat.

Современные автоматы реагируют мгновенно и создают у водителя впечатление полной готовности к нагрузке. На практике картина иная: сцепление включается еще до того, как смазочная пленка сформировалась на всех поверхностях.

В новых автомобилях этот интервал почти незаметен. Но большинство машин на дорогах имеют за плечами сотни тысяч километров, в результате чего свойства жидкости ухудшились, уплотнения естественным образом износились, а давление частично теряется.

Когда риск поломки максимален

Автоматическая коробка передач в представлении многих - просто механизм, который сам переключает передачи. На самом деле это сочетание механики, гидравлики и электроники, где ключевую роль играет мехатроника: блок контроллеров и клапанов, распределяющих поток масла под нужным давлением. Ее прецизионные компоненты дорогостоящие и чувствительны к малейшим отклонениям.

Наиболее остро проблема проявляется в семиступенчатых DSG с сухим сцеплением. Там не предусмотрена масляная ванна для фрикционных элементов, поэтому любое чрезмерное проскальзывание на старте напрямую сказывается на накладках.

Иначе обстоит ситуация с "мокрыми" DSG и классическими автоматами с гидротрансформатором: сцепления работают, погруженные в жидкость, что улучшает охлаждение и смазку. Полной защиты это не дает - густое холодное масло все равно влияет на работу гидравлики и плавность переключений.

Сколько времени должен работать двигатель перед началом движения

Официального норматива, сколько именно секунд нужно выждать после старта, не существует. Рекомендация проста: дать двигателю несколько минут поработать на холостом ходу, а после переключения селектора в положение D или R подождать еще секунду-две, прежде чем отпустить тормоз.

Также важно спокойно преодолеть первые несколько сотен метров - резкое ускорение сразу после выезда с парковки наносит вред как двигателю, так и трансмиссии.

Как ездить на автомобиле с автоматической коробкой передач – видео:

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