Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыль

Октябрь 2026 не подходит для новых проектов. Все начинания лучше отложить до ноября.

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Таро прогноз для Львов, Весов и Дев на октябрь 2026 от Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

Львам предстоит финансовый рост и новые роли

Весов ждет денежный урожай, а также активная учеба и поездки

Девы сохранят стабильность и пройдут трансформацию

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2026 года для знаков зодиака Лев, Весы и Дева.

Таро-прогноз для Львов на октябрь 2026

Карта: 8 пентаклей

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Это карта мастера, мастерства, заработков и доходов. Если вы работаете с клиентами, то они будут, и деньги тоже будут. Вас ждет хорошая занятость на работе. Если ищете работу - найдете.

"Это замечательная карта для финансов и возможности показать свое мастерство. Может, вы будете брать учеников или сами пойдете к мастеру перенимать опыт", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Карта: Король жезлов

Это карта мужчины-Льва, Стрельца либо Овна. Мужчина активный, который не просто говорит, но и показывает всё делами. На его поступки можно опираться, с ним можно планировать.

Таролог предупредила: октябрь - плохой месяц для абсолютно новых начинаний, их запускать нельзя. А вот продолжать то, что вы начали или планировали раньше - самое время.

Карта: Шут

Карта полета. Вы либо буквально куда-то полетите, либо перед вами откроется новая возможность - то, чем вы раньше никогда не занимались. Может, это онлайн-история в соцсетях или учеба в Интернете. Это новая роль или вообще новый цикл в жизни.

Карта: Верховная Жрица

Карта интуиции. Вы будете чувствовать сердцем, как правильно поступить. Может быть, обратитесь к Богу, или кто-то "откроет вам карты" - подскажет, направит, даст ответ. Или же это ваша личная глубокая связь со своим высшим "Я".

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Львов на октябрь 2026:

Таро-прогноз для Весов на октябрь 2026

Карта: 7 пентаклей

Финансовый рост и сбор урожая - получение ранее заработанных денег. Ваши инвестиции или услуги могут вырасти в цене. Отличная карта для финансов и работы: дел будет много.

Карта: Паж кубков

Творческая карта. Например, вы захотите научиться рисовать, петь или танцевать. Также это карта детей и учеников. Вы можете пойти чему-то учиться сами либо заниматься детьми - возить их на кружки и секции.

Карта: 3 пентаклей

И финансовая, и творческая карта. Это обдумывание дизайна, ремонт дома, перекрашивание стен или перестановка мебели с помощью команды специалистов. Возможно, вы поработаете со стилистом над обновлением гардероба или пойдете к мастеру получать новые навыки. Карта также означает успешную работу в группе и проект, за который вам хорошо заплатят.

Карта: Рыцарь мечей

Вас ждет неожиданная поездка или приезд гостей. Карта очень быстрая: либо к вам ненадолго прилетят, либо вы сами быстро соберетесь в командировку или поездку с другом/подругой.

Это карта продвижения: всё, что касается оформления идей и организационных вопросов, будет активно двигаться вперед.

Карта: 4 пентаклей

Снова финансовая карта. Вы сохраняете свое место на работе, держитесь за имеющуюся недвижимость и сбережения. Желательно ничего крупных объемов не покупать и никуда не инвестировать в октябре - лучше отложите эти решения до середины ноября.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Весов на октябрь 2026:

Таро-прогноз для Дев на октябрь 2026

Карта: 4 пентаклей

Если переживаете, что вас уволят с работы - не уволят, вы остаетесь там же. Если планируете переезд, то в октябре (и, скорей всего, до начала ноября) он пока не состоится.

Финансы сохраняются - вы остаетесь при своих деньгах. Это месяц накоплений. Вкладываться или покупать недвижимость в октябре нежелательно. Подождите до середины ноября, советует таролог.

По ее словам, четверка - карта стабильности, так что финансово всё будет устойчиво.

Карта: Король кубков

Мужчина водной стихии (Скорпион, Рак или Рыбы). Это может быть ваш брат, муж, любимый человек. Возможно, вы вместе поедете отдыхать к морю.

Карта: Рыцарь кубков

Кто-то может к вам прилететь, приехать, прийти в гости, пригласить куда-то. Человек предлагает что-то от всего сердца (это может быть и близкий друг или подруга). Возможен приятный подарок.

Карта: Смерть

Это карта глубоких изменений. Она не означает физический уход - просто одна дверь закрывается, а другая открывается. Ситуация буквально разрезает вашу жизнь на "до" и "после". Это может касаться работы или отношений (например, выбор между двумя поклонниками - одним постарше, другим помоложе).

Вы остаетесь при своих деньгах, но можете менять рабочих или бизнес-партнеров. Что-то одно завершается, а другое начинается. Вы закрываете дверь в прошлое, потому что перед вами открывается новая возможность в будущее.

Карта: 9 пентаклей

Замечательная финансовая карта. У вас будет ощущение "Я могу себе позволить": и отдых, и хороший ужин, и отличный отель. Вы знаете, что деньги придут, и чувствуете себя уверенно.

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Дев на октябрь 2026:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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