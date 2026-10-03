Почему в СССР не было привычных полиэтиленовых пакетов: ответ может удивить

В условиях плановой экономики почти весь полимер отдавали оборонной промышленности и сельскому хозяйству, а в магазинах продукты заворачивали в газету.

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Что в СССР использовали вместо полиэтиленовых пакетов / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Почему в СССР не умели раскатывать пленку тонко

Чем покупатели заменяли пластиковую упаковку

Когда пакеты стали предметом роскоши

Полиэтиленовые пакеты в Советском Союзе так и не стали товаром повседневного спроса - несмотря на то, что на Западе пластиковая упаковка уже захватила рынок, советские покупатели до самого распада страны обходились бумажной тарой, стеклянными бутылками и капроновыми сетками. Причиной стало сочетание плановой экономики, ориентированной на оборонную отрасль, и нехватки оборудования для изготовления тонкой полимерной пленки, сообщает Oboz.ua.

Промышленное производство полиэтилена в СССР началось в 1961 году на предприятии в Казани - со значительным опозданием по сравнению с западными странами. Первые образцы получались слишком плотными и грубыми именно из-за отсутствия технологий раскатки пленки.

Львиная доля материала вообще не поступала в гражданский оборот: ресурсы распределялись на нужды обороны и сельского хозяйства. В торговую сеть направлялся ничтожный процент сырья - и то лишь для фасовки ограниченной категории продуктов.

Чем заменяли пакеты в советских магазинах

Бытовой дефицит заставлял покупателей возвращаться к многоразовым решениям. Уровень возврата стеклянной тары достигал впечатляющих показателей, а авоськи штамповали миллионными тиражами каждый год. Значительную часть товаров в магазинах заворачивали непосредственно в плотную бумагу или газетные листы.

Прорыв 1982 года и высокая себестоимость

Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь после закупки иностранных технологий и запуска новых мощностей на заводе в Уфе в 1982 году. Это позволило наладить выпуск пленки нужной толщины и нарастить объемы производства фасовочных пакетов.

Впрочем, даже выход на сотни миллионов единиц не сделал пластик массовым. Производство одного полиэтиленового пакета обходилось значительно дороже, чем бумажного аналога, что сдерживало его внедрение в розничную торговлю.

В конце 80-х пакетики оставались редкостью и были представлены лишь в небольшом проценте торговых точек по стране. В итоге они превратились в предмет роскоши, который граждане стирали, сушили и использовали многократно вплоть до распада Союза.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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