Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

В СССР фотографии с похорон были обычной практикой — зачем их делали, что они означали для семьи и почему такие снимки считались важными.

https://glavred.info/culture/bilshe-nizh-prosto-foto-chomu-v-radyanskomu-soyuzi-fotografuvali-pohoron-10760030.html Ссылка скопирована

Похороны в СССР / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему в СССР фотографировали похороны

Как и где хранили такие фотографии

Сегодня фотографии с похорон в семейном альбоме могут вызвать удивление или даже страх, но еще несколько десятилетий назад это было обычным делом. В советские времена фотографирование похоронной процессии считалось не странностью, а обязательным ритуалом почтения памяти умершего — Главред расскажет подробнее.

Зачем снимки отправляли родственникам

Одной из главных причин популярности таких снимков была их документальная ценность. Люди жили в разных уголках большой страны, не все родственники имели возможность вовремя приехать на прощание. Фотографии рассылали по почте как подтверждение того, что человек ушел из жизни, а церемония прошла достойно.

видео дня

Как отмечает издание "Телеграф", такие снимки часто становились последним изображением человека для семейного архива. Помимо эмоционального значения, фото имели и практическую пользу: их могли использовать для оформления документов о смерти или решения вопросов, касающихся наследства.

Что рассказывали похоронные фото о человеке

Похоронные фотографии также были своеобразным способом показать статус покойного. На снимках фиксировали количество людей, пришедших проститься, количество венков и участие общины в процессии.

Чем больше людей было на фото, тем больше это подчеркивало значимость человека в обществе. Эта традиция поддерживалась и на государственном уровне — кадры с прощания с партийными лидерами или героями труда часто публиковали в газетах как символ "всенародной скорби".

Где и как хранили такие снимки

Для съемки приглашали профессионального фотографа. Делали черно-белые снимки, на которых изображали умершего в гробу и родственников рядом с ним.

Эти специфические фотографии не выставляли напоказ. Их хранили в отдельных "траурных" альбомах, в специальных конвертах или вместе с документами покойного.

Сегодня эта традиция почти исчезла, но в некоторых семьях до сих пор хранятся такие архивы как важный элемент семейной истории и памяти о предках.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред