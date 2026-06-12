Свержение Лукашенко и захват Беларуси: раскрыт вероятный сценарий Кремля

Иван Преображенский не исключил вариант силового захвата Беларуси Россией.

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РФ может пытаться сменить власть в Беларуси / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Важное из заявлений Преображенского:

Путин может принять решение о смещении Лукашенко

Не исключен вариант силового захвата РФ Беларуси

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вероятность силового сценария РФ по окончательному захвату власти в Беларуси.

"В 2020 году не секрет, что Россия как минимум старалась иметь связи со многими белорусскими оппозиционерами и, возможно, кого-то из них косвенно даже поддерживала. Скорее, чтобы запугать Лукашенко, но никто не исключает и других, более успешных для Кремля вариантов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что для диктатора РФ Владимира Путина сохранение у власти Александра Лукашенко — это гарантия того, что Беларусь не развернется назад.

"Если в нынешней ситуации Путин будет чувствовать, что у него не осталось других решений, кроме как мобилизовать белорусскую армию и заставить белорусов воевать вместе с россиянами — таким образом, например, решать проблему кадрового голода и нехватки боеприпасов, — и если он будет считать, что у него есть ресурс сместить Лукашенко и хотя бы какое-то время потом удерживать контроль над Беларусью, я думаю, он легко это сделает. Потому что он одержим сверхцелью уничтожения Украины, и его совершенно не интересует, что будет потом", - отметил он.

Собеседник убежден, что что силовой захват Беларуси приведет к тому, что РФ потеряет лояльного союзника.

"Любой следующий правитель Беларуси будет пытаться всеми возможными способами развернуть страну на Запад, а поддержка его со стороны населения резко возрастет", - добавил Преображенский.

/ Инфографика: Главред

Что известно о рисках для Киева и Житомира

По оценкам военных специалистов, вооруженные силы Беларуси в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для самостоятельного проведения масштабных наступательных операций и имеют ограниченные возможности для участия в интенсивных боевых действиях.

В то же время основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев, ссылаясь на данные разведки, допускает, что российское руководство может рассматривать территорию Беларуси как одно из потенциальных направлений для будущих военных сценариев. По его мнению, в таком случае речь может идти о возможной координации действий между российскими войсками и белорусскими подразделениями.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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