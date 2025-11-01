'Не нарывайтесь': Лукашенко пригрозил 'бахнуть' вместе с Путиным 'Орешником'

Самопровозглашенный президент Беларуси верит, что наличие "Орешника" позволит Беларуси избежать "судьбы Украины".

Лукашенко потряс "Орешником" перед Западом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Минобороны РФ, Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Лукашенко:

Беларусь поставит на дежурство ракетный комплекс "Орешник" в декабре

"Орешник" нужен, чтобы пугать соседние государства

Ракетный комплекс якобы поможет "избежать судьбы Украины"

Белорусская армия планирует поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" уже в декабре. Комплекс Беларуси нужен, чтобы пугать соседние государства. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Витебскую область, передает БЕЛТА.

"Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом - ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь", - заявил он. видео дня

По его словам, наличие "страшного оружия" позволит Беларуси избежать "судьбы Украины". Лукашенко нафантазровал, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили". В то же время белорусский диктатор заявил, что "это было на моих глазах".

Также Лукашенко вспомнил о Минских договоренностях которые, по его мнению, Запад и Украина использовали, чтобы "обмануть Россию и Беларусь".

"Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло людей и покалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - сказал Лукашенко.

Насколько опасна ракета "Орешник" - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, не исключает, что Россия может применить ракетный комплекс "Орешник" против различных целей, включая Киев. В то же время он отмечает, что это оружие значительно уступает "Искандеру" по точности и мощности.

По словам Свитана, "Орешник" предназначен для поражения площади, но его опасность преувеличена в медиа. По сравнению с "Искандером", который несет 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас и способен нанести удар за несколько минут с максимальной эффективностью, "Орешник" менее точный и имеет меньшую разрушительную силу.

"Так что угроза "Орешником" в большей степени призвана оказывать психологическое давление. Кроме того, "Орешника" в России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Поэтому здесь чисто психологический момент", - подчеркнул Свитан.

Ракетный комплекс "Орешник" - новости по теме

Напомним, в июне помощник Путина Владимир Мединский угрожал Украине ударами этим комплексом, намекнув, что под ударом могут оказаться Киев или Львов. По его словам, российское общество якобы "требует ударов".

Также российский диктатор Владимир Путин в августе заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности "Орешник". По его словам, первый серийный образец уже якобы передали в войска.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что второй пуск комплекса завершился неудачно, а доказательств успешного функционирования или боевого применения "Орешника" до сих пор нет.

Как сообщал Главред, в сентябре в Беларуси зафиксировали масштабное строительство новых военных баз, где могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник". По данным расследования "Схем", база возле села Павловка восстанавливается на месте бывшего советского ракетного полка.

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

