"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

Руслана Заклинская
28 сентября 2025, 17:41
Самопровозглашенный президент Беларуси угрожает ответом, если Польша начнет сбивать российскую авиацию.
Лукашенко пригрозил "войной на все деньги" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Что сказал Лукашенко:

  • Если Польша или другая страна НАТО будет сбивать российские самолеты, то Беларусь будет "воевать на все деньги"
  • Идея сбивать российскую авиацию "непродуманная" и "глупое заявление"
  • Надо успокоиться и сотрудничать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал угрозами на упоминания в НАТО о возможности сбивать российские самолеты. Если Польша или другая страна Альянса прибегнет к таким действиям, то Минск "воевать на все деньги". Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко поставил под сомнение реалистичность сценария, при котором страны НАТО начнут сбивать российскую авиацию над белорусской территорией. При этом пригрозил мгновенным ответом в случае таких шагов.

"Что, они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее? Допустим, Беловежская пуща, туда часто летаю, это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно", - сказал Лукашенко.

Лукашенко традиционно обвинил НАТО в нагнетании ситуации, заявив, что Альянс "пугает нас" нападением, и из-за этого якобы будет "защищаться" и "едва ли не на нас будет нападать".

"(У меня есть - ред.) надежда и вера в польский народ. Они им (властям - ред.) не дадут их амбициям разгуляться. То, что они заявили, будут сбивать, ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется... тогда воевать на все деньги... Это надо? Нет", - заявил самопровозглашенный президент.

По его мнению, громкие заявления Польши нужны лишь для того, чтобы "утихомирить" часть общества. Лукашенко также вспомнил, что Беларусь якобы предупредила поляков, когда на территорию Польши летели дроны, и Минск их даже сбивал. Он назвал заявления о сбивании российских аппаратов "непродуманным" и "глупым заявлением".

"Надо успокоится, сотрудничать, дружить. И помогать, особенно тем, кто живет по другую сторону границы, помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить... Так они что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - добавил он.

Может ли ЕС сбивать дроны над Украиной - мнение эксперта

После инцидента с российскими дронами, которые нарушили воздушное пространство Польши, в Варшаве и среди части союзников НАТО снова заговорили об идее создания бесполетной зоны над Украиной и о перехвате ударных БПЛА до того, как они достигнут территории ЕС. Однако даже в случае принятия политического решения о введении такой зоны остаются глубокие технические и оперативные вопросы относительно ее эффективности, пояснил авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, Европа почти не имеет эффективных средств противодействия этим дронам, а применение истребителей или дорогих ракет для их сбивания - малоэффективно и экономически неоправданно.

"Использовать для этого самолеты-истребители - полная глупость. Ведь сбивать "Шахеды" дорогими ракетами, которые доступны в Европе и стоят от 350-400 тыс. долларов за единицу (например, Sidewinder последних версий), или пулеметами, когда скорость их работы часто меньше скорости "Шахеда", - малоэффективно", - пояснил Криволап.

Залет российских БПЛА в Польшу - новости по теме

После того как Россия нарушила воздушное пространство нескольких государств ЕС, среди европейских лидеров активизировались обсуждения инициативы по созданию так называемой "стены дронов". По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, в течение следующего года ЕС сможет значительно усилить свои возможности по выявлению и мониторингу беспилотных летательных аппаратов. В то же время для полноценного запуска комплексной оборонной системы, которая охватывала бы как сушу, так и морские границы, понадобится больше времени.

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), эти атаки являются сознательным шагом Кремля к эскалации. В странах-членах НАТО подчеркивают, что такие вторжения не могли быть случайными.

Как сообщал Главред, Польша планирует изменить закон о развертывании войск за рубежом, чтобы позволить сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО или ЕС. Ранее для этого нужны были одобрения Альянса и иностранного государства.

Читайте также:

О персоне: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

война в Украине Александр Лукашенко российский самолет Польша





