Только первый шаг: в ISW объяснили опасность для стран НАТО после атак дронов РФ

Что сообщили аналитики:
- Россия испытывает реакцию стран НАТО во время атак дронами
- В Кремле уклоняются от обвинений относительно нападения на Польшу и Румынию
- РФ приобретает опыт для будущей агрессии против НАТО
Страна-агрессор Россия атаковала Польшу и Румынию дронами. Аналитики американского Института изучения войны(ISW) сообщили, для чего Кремль пошел на такие шаги эскалации.
Отмечается, что представители стран-членов НАТО осуждают вторжение российских беспилотников и повторяют, что оно не могло быть случайным.
Как реагирует Москва
Российские чиновники и прокремлевские источники решили уклоняться от обвинений во вторжении беспилотников и специально преуменьшают реакцию членов НАТО.
Как оценивают действия России аналитики
В ISW поддерживают тезис о том, что российская атака на Польшу была преднамеренной. Аналитики предполагают, что атакуя страны-члены НАТО Россия хочет получить опыт для агрессии против Альянса в будущем.
Что может остановить Россию в намерении начать агрессию против стран НАТО
Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россию может остановить от войны против НАТО только одна причина.
Речь идет о невозможности сформировать ударные группировки, которые необходимы для начала такой военной операции. Но в таком случае РФ будет полностью сконцентрирована на войне в Украине.
Война России против НАТО - последние новости
Ранее сообщалось, что война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро.
Накануне также бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс предупредил, что страна-агрессор Россия может напасть на одну из стран НАТО.
Напомним, Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия может начать большую войну против НАТО и американский президент Дональд Трамп это допустит.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
