Заряд праздничного настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 1)

Найти новогоднее настроение непросто, а уж поддерживать его - задачка со звездочкой. Отличный способ сохранить в себе дух праздника - просмотр рождественского кино.

Эксперты Cosmopolitan собрали лучшие новогодние комедии

Плохой Санта (2003)

Черная комедия о крайне нетипичном Санта Клаусе, который ненавидит праздники и людей не меньше, чем работу, за которую получает деньги. За цинизмом главного героя и грубым юмором скрывается неожиданно искренняя история о втором шансе даже для тех, кто, кажется, уже совершенно потерян.

Привет семье! (2005)

Первое Рождество с семьей партнера может стать непростым испытанием, к которому невозможно подготовиться. Вежливые улыбки быстро сменяются напряженными разговорами и неловкими паузами за праздничным столом. Со временем любому становится ясно, что этот дом и его обитатели хранят куда больше секретов, чем может показаться на первый взгляд.

Поменяться местами (1983)

Пари двух эксцентричных миллионеров запускает цепочку событий, в результате которых один человек теряет все, в другой внезапно получает больше, чем когда-либо мечтал. Резкая смена социального положения оборачивается для обоих чередой испытаний, ошибок и рискованных решений. И кто же выйдет победителем? Предсказать результат крайне непросто.

Рождество в Коннектикуте (1945)

Успешная журналистка многие годы поддерживает образ идеальной хозяйки, что на самом деле бесконечно далеко от правды. Когда Рождество приходится встречать под пристальным вниманием гостей, выдуманная жизнь начинает трещать по швам. Каждая новая деталь требует очередной импровизации, а любое неловкое движение грозит разоблачением.

Достать Санту (2014)

Довольно неожиданно обнаружить в своем гараже в канун Рождества человека в костюме Санта Клауса. Кто он, как он там оказался, и почему вокруг него столько проблем? Попытки разрешить ситуацию тихо и быстро лишь приводят к новым неприятностям, которые накапливаются, как снежный ком. Чем ближе утро, тем становится очевиднее - это Рождество запомнится всем надолго. Правда, совсем не так, как ожидалось.

Незабываемое Рождество (2022)

Главная героиня внезапно приходит в себя в незнакомом месте - она, в отличие от окружающих, совершенно не помнит, кто она, и как тут оказалась. В попытках вернуть себе память героиня раскрывает цепочку событий, финал которых приведет к неожиданным последствиям.

Отпуск по обмену (2006)

Две женщины в разгар рождественских каникул решаются на обмен домами - смена обстановки кажется обоим неплохим способом перенести непростой жизненный период. Однако отпуск приносит им больше, чем просто эмоциональное равновесие - смена декораций, чужие правила и новые знакомства становятся катализатором для поворотных событий в их судьбах.

