Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась сообщением, которое может расстроить ее поклонников.

На своей странице в Instagram, певица написала, что ей пришлось отменить свой концерт из-за того, что у нее проблемы со здоровьем. "Дорогие, у меня резкое ухудшение состояния здоровья и врачи мне запретили любые физические нагрузки. Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но сегодняшее выступление в Осокоре нужно перенести, так как он может быть очень рискованным для меня", - написала певица.

Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем / Скриншот Instagram/nadyadorofeeva

Отметим, что ранее Надя уже пугала своих поклонников множественными синяками по телу. Как выяснилось, травмы она получила во время активных занятий танцами, а также при подготовке к новым съемкам в грядущем году.

Надя Дорофеева и ее синяки / фото: t.me/thisisdorofeeva

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

