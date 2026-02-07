Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

Кратко:
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась сообщением, которое может расстроить ее поклонников.
На своей странице в Instagram, певица написала, что ей пришлось отменить свой концерт из-за того, что у нее проблемы со здоровьем. "Дорогие, у меня резкое ухудшение состояния здоровья и врачи мне запретили любые физические нагрузки. Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но сегодняшее выступление в Осокоре нужно перенести, так как он может быть очень рискованным для меня", - написала певица.
Отметим, что ранее Надя уже пугала своих поклонников множественными синяками по телу. Как выяснилось, травмы она получила во время активных занятий танцами, а также при подготовке к новым съемкам в грядущем году.
