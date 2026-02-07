"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

Вы узнаете:
Украинский филолог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко, которого подозревали в выезде из Украины, неожиданно появился в Instagram. Он не опроверг, что сейчас находится за границей.
В соцсетях популярного языковеда появилась фотография Александра в зимнем антураже. Авраменко появился в черном теплом костюме, легкой черной куртке-джинсовке и без шапки. Филолог сделал снимок на фоне зимнего пейзажа — деревьев, покрытых снегом и инеем.
В подписи к фотографии Авраменко не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о своем выезде из Украины, которые циркулировали больше года назад. Тогда Александр пропал из соцсетей и архивировал снимки, под которыми поклонники задавали вопросы о местонахождении знаменитости. После решения вернуться в публичное пространство филолог не изменил себе и решил пообщаться на отвлеченные темы. Он пожаловался, что за время отсутствия на публике набрал вес.
"Не было меня тут больше года. И ничего не потерял. Только добавил плюс 10 кг. Наверное, Instagram меня дисциплинировал в старые времена, чтобы держать форму. А может, это возрастное", — написал Авраменко.
Где сейчас Александр Авраменко
Летом 2025 года вокруг главного филолога страны Александра Авраменко разгорелся скандал: подписчики заподозрили его в тайном выезде из Украины после того, как в Instagram-профиле отобразилась геолокация "Испания" и появились пляжные фото. Масла в огонь подлил тот факт, что Авраменко владеет недвижимостью за границей и зарабатывает там. Сам филолог на прямые вопросы о своем местонахождении отвечал уклончиво, а после резонанса скрыл геолокацию и удалил неоднозначные публикации. На данный момент информация о расположении владельца аккаунта остается закрытой, что лишь усилило споры в сети о возможном переезде эксперта.
О персоне: Александр Авраменко
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
