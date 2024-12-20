Что такое "назвАний": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

Вы узнаете:
- Значение слова "назвАний"
- Какой самый популярный синоним к слову употребляют украинцы
В украинском языке есть немало омографов, то есть слов, которые пишутся одинаково, однако имеют разное ударение, от чего меняется и значение.
Украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил значение слова "назвАний". Многие могли подумать, что это наречие прошедшего времени к "назвАти", однако на самом деле в украинском языке есть два разных слова - "назвАний" и "нАзваний".
И первое из них обозначает того, кто не находится в кровных, родственных связях, или другими словами неродной. Например, "назвАним" может быть отец, мать, или сын.
Популярным синонимом к "назвАний" является "прийомний", однако это слово менее желательно в украинском языке из-за заимствованности из русского. И давняя украинская традиция именует детей, или же родителей именно названими.
Смотрите видео о том, что означает "назвАний":
Ранее Главред писал, что украинский языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить - птица сидит или стоит.
Также ранее стало известно, что означает "скривиться, как среда на пятницу". Фразеологизм объяснил Александр Авраменко.
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Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
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