Что такое "назвАний": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

Украинский язык богат синонимами, но не все их мы употребляем ежедневно, как вот слово "назвАний".

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Слово "назвАний" связано с тонкостями родственных связей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/oleksandr.avramenko/

Вы узнаете:

Значение слова "назвАний "

Какой самый популярный синоним к слову употребляют украинцы

В украинском языке есть немало омографов, то есть слов, которые пишутся одинаково, однако имеют разное ударение, от чего меняется и значение.

Украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил значение слова "назвАний". Многие могли подумать, что это наречие прошедшего времени к "назвАти", однако на самом деле в украинском языке есть два разных слова - "назвАний" и "нАзваний".

И первое из них обозначает того, кто не находится в кровных, родственных связях, или другими словами неродной. Например, "назвАним" может быть отец, мать, или сын.

Популярным синонимом к "назвАний" является "прийомний", однако это слово менее желательно в украинском языке из-за заимствованности из русского. И давняя украинская традиция именует детей, или же родителей именно названими.

Смотрите видео о том, что означает "назвАний":

Ранее Главред писал, что украинский языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить - птица сидит или стоит.

Также ранее стало известно, что означает "скривиться, как среда на пятницу". Фразеологизм объяснил Александр Авраменко.

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Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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