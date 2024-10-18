Что значит "скривитися, як середа на п'ятницю": Авраменко дал интересный ответ

Украинский язык богат на крылатые выражения и фразеологизмы, возникшие не просто так. Среди них есть фразеологизм "скривитися, як середа на п'ятницю". Украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, что это значит.
Значение этот фразеологизм имеет следующее: перекосить, или же исказить лицо. Однако мы привыкли, что такая эмоция может возникать у людей от невкусного блюда, боли, или плохих новостей.
Авраменко отметил, при чем здесь пятница и что не так со средой. По его словам, этот фразеологизм берет начало с древних времен, когда и среда, и пятница были днями, когда не ели скоромного молока и мяса.
"Почему у среды такой "постный" вид, когда она поглядывает на пятницу? Кривится среда потому, что и сама она, как и пятница, когда-то была постным днем", - пояснил он.
Смотрите видео с объяснением Авраменко фразеологизма "скривитися, як середа на п'ятницю":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее Александр Авраменко удивил объяснением, как правильно называется включатель или выключатель и в каких случаях нужно употреблять эти слова.
Также ранее языковед Авраменко перечислил, какие слова могут произнести только украинцы, а иностранцы могут "сломать язык".
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